В Стамбуле произошло сильное землетрясение: первые фото последствий стихии

Землетрясение в Стамбуле произошло днем 23 апреля в районе побережья Мраморного моря. Подземные толчки ощущались во многих районах города.

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О чрезвычайном происшествии сообщила турецкая газета Hürriyet.

Землетрясение в Стамбуле магнитудой 6,2 произошло у побережья Силиври в Мраморном море. Моменты землетрясения сегодня были запечатлены на камеру. Подземные толчки ощущались во многих районах Стамбула.

Землетрясение в Стамбуле магнитудой 6,2 произошло возле Мраморного моря

Землетрясение в Стамбуле ощущалось в течение 10 секунд и вызвало большую панику у людей, сообщил телеканал NTV. По предварительным данным, масштабных разрушений не произошло, несколько людей застряли в лифтах.

Граждане вышли на улицы во время землетрясения магнитудой 6,2. Власти города посоветовали гражданам не входить в поврежденные здания и воздержаться от поездок на транспорте без необходимости.

Землетрясение в Стамбуле не вызвало сильных разрушений

Министр внутренних дел Али Ерликая объявил, что все чрезвычайные службы приступили к полевым проверкам в связи с землетрясением в Турции 23 апреля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за развитием событий.

Издание Сumhuriyet пишет, что толчки ощущались в таких районах Стамбула, как Бакыркей, Авджылар, Эсеньюрт, Кумбургаз, Санджактепе и Кадыкей.

Напомним, недавно в американском городе Сан-Диего произошло землетрясение. Слоны в местном зоопарке почувствовали угрозу и защитили слонят.

Фокус также писал о сильном землетрясении в Мьянме 28 марта. Катастрофа унесла жизни более 3000 человек, еще тысячи были ранены.