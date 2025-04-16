Вели себя необычно: в зоопарке США во время землетрясения слоны образовали "круг тревоги" для защиты младших (видео)

Во время землетрясения, которое случилось недавно в США, в городе Сан-Диего слоны местного зоопарка удивили людей: животные, чувствуя смертельную угрозу, образовали круг, в центре которого оказались младшие слонята.

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О необычном поведении животных во время землетрясения рассказало издание Upi 15 апреля.

Сам зоопарк предоставил видеозапись с камер наблюдения, установленных на территории, на которой зафиксировано странное поведение здешних слонов.

Видеозапись демонстрирует, как взрослые африканские слоны, называемые Ндлула, Умнгани и Хоси, сплотились, когда почувствовали опасность и дрожание земли под собой. Они не растерялись и пытались создать условия для сохранения жизней младшего потомства.

Животные собрались в плотный круг, который они образовали вокруг двух младших слонов — Зули и Мхая.

Таким образом взрослые слоны организовали так называемый "круг тревоги". В администрации зоопарка Сан-Диего объяснили, что такое поведение на самом деле присуще некоторым животным во время, когда надвигается определенная угроза, особенно это касается слонов.

"Такое поведение известно как "круг тревоги" и имеет целью защитить молодняк — и все стадо — от угроз", — поделилась пресс-секретарь зоопарка Эмили Сеннингер.

В этом круге слоны пробыли все время, пока дрожала земля вследствие стихийного бедствия. К нормальному поведению животные вернулись только через несколько минут, когда угроза миновала. Однако в зоопарке рассказали, что даже после завершения опасности и такого необычного "ритуала" слоны не спешили расходиться в разные стороны: они еще долгое время оставались в непосредственной близости друг от друга. Это умные животные делали с целью быстрого реагирования в случае, если угроза вдруг вернется, чтобы оперативно повторить действия для защиты молодого поколения слонов и целого стада.

Напомним, ранее Фокус узнавал, на самом ли деле слоны обустраивают кладбища для своих родственников, которые умерли. Об этом стало известно 9 марта.

Также Фокус выяснял, действительно ли кошки боятся огурцов, как это принято считать в обществе: вместо этого ученые считают, что человечество не замечает важных вещей при этом.