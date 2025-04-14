Действительно ли кошки боятся огурцов: ученые считают, мы упускаем нечто важное

В Сети множество видеороликов, на которых показано, как домашние кошки пугаются обычных огурцов — животные мечутся и подпрыгивают, когда замечают позади себя зеленый овощ. Но действительно ли наши питомцы так боятся огурцов или есть что-то, что мы упускаем из виду? Ученые дали ответ.

Related video

Об этом пишет Popular Science.

Видео, на которых ничего не подозревающие кошки спокойно едят сухой или влажный корм, а затем поворачиваются и замечают позади себя темно-зеленый огурец, буквально стали вирусными. После этого момента спокойное видео резко превращается в хаос, а некогда спокойные животные мечутся и подпрыгивают, порой, на рекордную высоту.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти вирусные видео предполагают, что кошки на самом деле боятся огурцов, однако эксперты по кошкам не слишком уверены в этом. Большинство экспертов согласны, что в видеороликах животные действительно испуганы, однако ученые считают, что дело вовсе не в огурцах. На самом деле проблема в хозяевах.

По словам специалиста по поведению кошек и собак Катенны Джонс, на самом деле нам все еще мало известно о поведении кошек. Например, некоторые эксперты предполагают, что причина может быть в том, что огурцы похожи на змей, которые в дикой природе могут причинить вред кошкам — отсюда и страх.

В то же время, по словам ученых, кошки также известны своей пугливостью. Дело в том, что в дикой природе они также являются добычей, а потому им необходимо всегда оставаться начеку. По словам Джонс, животным требуется много усилий, чтобы опустить голову и прислониться спиной к широкому открытому пространству, чтобы почувствовать себя в безопасности и поесть. Когда они повторяют это действие из раза в раз, животные в конце концов предполагают, что это безопасно.

Простыми словами, видео начинается с того, что кошки находятся в безопасности, не опасаясь за свою жизнь. Затем, в какой-то момент, объект, который кажется им большим, оказывается позади них, вызывая эту драматическую реакцию, когда они поворачиваются, чтобы оставить свою миску с едой.

В результате ученые считают, что поведение кошек на вирусных видео можно сравнить с тем, как мы заходим в душ и сталкиваемся с гигантскими пауками. По словам Джонс, поведение кошек на видео, вероятно, является сочетанием того, что они являются добычей и в данный конкретный момент находятся на грани своей безопасности, когда странный объект появляется прямо позади них.

По словам специалиста по поведению кошек Джейн Эрлих, не менее важным является и другой вопрос: что происходит за кадром в виде? Издавал ли человек, снимавший видео, звук? Было ли какое-то другое движение за кадром, которое напугало кошку? На эти вопросы нет ответов.

Эксперты сходятся во мнении, что на видео есть все явные признаки того, что кошка испытывает сильный стресс. Нечто похожее животные испытывают, когда пытаются спастись от хищников. В этих видео снимаемая кошка обычно подпрыгивает прямо в воздух, выгнув спину, и ее шерсть взъерошивается, чтобы казаться больше и угрожающе — это оборонительная, а не наступательная реакция

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.