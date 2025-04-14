Чи справді кішки бояться огірків: учені вважають, що ми не помічаємо щось важливе

У мережі безліч відеороликів, на яких показано, як домашні кішки лякаються звичайних огірків — тварини метушаться і підстрибують, коли помічають позаду себе зелений овоч. Але чи справді наші улюбленці так бояться огірків, чи є щось, що ми не беремо до уваги? Учені дали відповідь.

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Про це пише Popular Science.

Відео, на яких кішки, які нічого не підозрюють, спокійно їдять сухий або вологий корм, а потім повертаються і помічають позаду себе темно-зелений огірок, буквально стали вірусними. Після цього моменту спокійне відео різко перетворюється на хаос, а колись спокійні тварини метушаться і підстрибують, часом, на рекордну висоту.

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Ці вірусні відео припускають, що кішки насправді бояться огірків, проте експерти з кішок не надто впевнені в цьому. Більшість експертів згодні, що у відеороликах тварини справді налякані, проте вчені вважають, що справа зовсім не в огірках. Насправді проблема в господарях.

За словами фахівчині з поведінки кішок і собак Катенни Джонс, насправді нам усе ще мало відомо про поведінку кішок. Наприклад, деякі експерти припускають, що причина може бути в тому, що огірки схожі на змій, які в дикій природі можуть завдати шкоди кішкам — звідси й страх.

Водночас за словами вчених, кішки також відомі своєю лякливістю. Річ у тім, що в дикій природі вони також є здобиччю, а тому їм необхідно завжди залишатися напоготові. За словами Джонс, тваринам потрібно багато зусиль, щоб опустити голову і притулитися спиною до широкого відкритого простору, щоб відчути себе в безпеці та поїсти. Коли вони повторюють цю дію раз у раз, тварини врешті-решт припускають, що це безпечно.

Простими словами, відео починається з того, що кішки перебувають у безпеці, не побоюючись за своє життя. Потім, у якийсь момент, об'єкт, який здається їм великим, опиняється позаду них, викликаючи цю драматичну реакцію, коли вони повертаються, щоб залишити свою миску з їжею.

У результаті вчені вважають, що поведінку кішок на вірусних відео можна порівняти з тим, як ми заходимо в душ і стикаємося з гігантськими павуками. За словами Джонс, поведінка кішок на відео, ймовірно, є поєднанням того, що вони є здобиччю і в цей конкретний момент перебувають на межі своєї безпеки, коли дивний об'єкт з'являється прямо позаду них.

За словами фахівчині з поведінки кішок Джейн Ерліх, не менш важливим є й інше питання: що відбувається за кадром у вигляді? Чи видавала людина, яка знімала відео, звук? Чи був якийсь інший рух за кадром, який налякав кішку? На ці питання немає відповідей.

Експерти сходяться на думці, що на відео є всі явні ознаки того, що кішка відчуває сильний стрес. Щось схоже тварини відчувають, коли намагаються врятуватися від хижаків. У цих відео кішка, яку знімають, зазвичай підстрибує прямо в повітря, вигнувши спину, і її шерсть скуйовджується, щоб здаватися більшою і загрозливою — це оборонна, а не наступальна реакція

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.