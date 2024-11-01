Понимает ли кот своего хозяина: ученые провели эксперимент и узнали правду (фото)

Владельцы хвостатых нередко разговаривают с ними, фактически не зная, имеет ли это смысл. Исследователи выяснили, понимают ли питомцы, когда к ним обращаются люди.

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Котов считают независимыми, самостоятельными и даже холодными. Если сравнивать с собаками, кажется, они не там хорошо слышат хозяев. В Popular Science сообщили, что ученые наконец узнали, действительно ли это так.

Исследование проводили ученая Шарлотта де Музон и ее коллеги из Университета Париж X Нантер во Франции. Они использовали предварительно записанные голоса хозяев и незнакомцев. В эксперименте приняли участие 9 котов и 7 кошек. Фразы включали как в "пронзительном кошачьем тоне", так и более глубоком человеческом. Авторы исследовали три отдельных условия, оценивая поведение кошек в различных ситуациях.

Первая ситуация: исследователи сначала включили чужие голоса, а затем изменили на голос хозяина. Десять из 16 хвостатых вели себя менее активно, когда слышали три незнакомых голоса в начале, несмотря на то, что их звали по имени. Когда же начали раздавались голоса хозяев, поведение изменилось. Коты повернули уши к динамикам, начали двигаться по комнате и расширили зрачки. По оценке ученых, такое резкое изменение свидетельствует о том, что любимцы различают голоса.

Реакция кота-участника эксперимента на три разных условия Фото: Charlotte de Mouzon

Вторая ситуация: сначала записанный голос обращается к третьему лицу, а затем — к коту. Десять любимцев (восемь из них отличились при предыдущем условии) были менее активными, когда хозяева разговаривали с кем-то другим. Однако когда тон менялся, и обращались уже к ним, коты проявляли больше внимания.

Третья ситуация: незнакомые голоса сначала обратились к третьему лицу, а затем — к коту. Ученые не заметили, чтобы обращение "взрослым" или "кошачьим" тоном из уст чужого человека повлияло на поведение четвероногих.

Реакция кота-участника эксперимента на три разных условия Фото: Charlotte de Mouzon

Небольшая выборка из 16 котов не дает возможности утверждать за всех представителей вида. Однако исследователи пришли к выводу, что поведение хвостатых меняется, когда они слышат голос хозяина. Мало того, они понимают, обращаются к ним или другому человеку. Во втором случае питомцы не обращают внимания.

Ученые планируют провести в дальнейшем подобный эксперимент с котами, для которых голоса незнакомцев являются более привычным явлением.

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