Понимает ли кот своего хозяина: ученые провели эксперимент и узнали правду (фото)
Владельцы хвостатых нередко разговаривают с ними, фактически не зная, имеет ли это смысл. Исследователи выяснили, понимают ли питомцы, когда к ним обращаются люди.
Котов считают независимыми, самостоятельными и даже холодными. Если сравнивать с собаками, кажется, они не там хорошо слышат хозяев. В Popular Science сообщили, что ученые наконец узнали, действительно ли это так.
Исследование проводили ученая Шарлотта де Музон и ее коллеги из Университета Париж X Нантер во Франции. Они использовали предварительно записанные голоса хозяев и незнакомцев. В эксперименте приняли участие 9 котов и 7 кошек. Фразы включали как в "пронзительном кошачьем тоне", так и более глубоком человеческом. Авторы исследовали три отдельных условия, оценивая поведение кошек в различных ситуациях.
Первая ситуация: исследователи сначала включили чужие голоса, а затем изменили на голос хозяина. Десять из 16 хвостатых вели себя менее активно, когда слышали три незнакомых голоса в начале, несмотря на то, что их звали по имени. Когда же начали раздавались голоса хозяев, поведение изменилось. Коты повернули уши к динамикам, начали двигаться по комнате и расширили зрачки. По оценке ученых, такое резкое изменение свидетельствует о том, что любимцы различают голоса.
Вторая ситуация: сначала записанный голос обращается к третьему лицу, а затем — к коту. Десять любимцев (восемь из них отличились при предыдущем условии) были менее активными, когда хозяева разговаривали с кем-то другим. Однако когда тон менялся, и обращались уже к ним, коты проявляли больше внимания.
Третья ситуация: незнакомые голоса сначала обратились к третьему лицу, а затем — к коту. Ученые не заметили, чтобы обращение "взрослым" или "кошачьим" тоном из уст чужого человека повлияло на поведение четвероногих.
Небольшая выборка из 16 котов не дает возможности утверждать за всех представителей вида. Однако исследователи пришли к выводу, что поведение хвостатых меняется, когда они слышат голос хозяина. Мало того, они понимают, обращаются к ним или другому человеку. Во втором случае питомцы не обращают внимания.
Ученые планируют провести в дальнейшем подобный эксперимент с котами, для которых голоса незнакомцев являются более привычным явлением.
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