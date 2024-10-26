Мужчина подобрал брошенного котенка, но оказалось, что это свирепый лесной хищник

Немецкий приют для животных ждал неприятный сюрприз, когда сотрудники обнаружили, что трогательный котенок на самом деле был агрессивной европейской дикой кошкой.

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Добрый самаритянин из Германии нашел на лесной дороге крошечного котенка и принес его домой. Но когда малыш отказался от угощения и проявил свой крутой нрав, он отнес его в приют для животных, где выяснилось, что милый малыш на самом деле – детеныш европейской дикого кота. Об этом пишет NYpost.

В приюте, расположенном в Бергхайме, примерно в 50 км от Кельна, сразу же идентифицировали животное как европейскую дикую кошку (Felis silvestris), которая по размеру сопоставима с крупной домашней кошкой и относится к охраняемым видам, обитающим в этом регионе.

Котенок дикого европейского лесного кота Фото: Retscheider Hof

Приют опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором очаровательное животное внезапно зашипело и оскалилось.

"Сотрудники приюта сразу поняли, что это не обычный домашний котенок. Особые характеристики и поведение указывали на то, что они имели дело с дикой кошкой. Это побудило сотрудников приюта для животных немедленно связаться с нами", — рассказал изданию представитель центра дикой природы Retscheider Hof.

Сейчас дикий европейский котенок находится в зоопарке Retscheider Hof вместе с другими представителями своего вида, и останется там до тех пор, пока не станет достаточно взрослым, чтобы его можно было выпустить на волю. Оказалось, что там уже содержится котенок, которого также приняли за отпрыска домашней кошки.

Котята дикой кошки в приюте Фото: Retscheider Hof

"В настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы оказать обоим животным необходимую поддержку и уход", — сообщил представитель центра дикой природы.

Вскоре в центре опубликовали сообщение, отметив, что диких кошек часто путают с домашними животными, так что если есть сомнения, то лучше с ними связаться и не забирать котят диких кошек из привычной им среды обитания.

Дикая европейская кошка, что известно и как отличить

Дикую европейскую кошку довольно тяжело отличить от домашней. Но есть несколько особенностей. У дикой кошки желтоватый окрас шерсти с блеклыми полосками. Кончик хвоста обычно тупой, а темные кольца не соединены друг с другом. Также у диких котов есть яркое пятно на горле и легкие бакенбарды. А нос у дикой европейской кошки телесного цвета.

Дикая европейская кошка с котятами Фото: Retscheider Hof

Дикие европейские коты – довольно свирепые хищники и ведут скрытный образ жизни. Они питаются мелкими грызунами и охотятся ночью. Этот вид едва не вымер в 18 веке и сейчас медленно восстанавливается.

Напомним, ранее Фокус писал о миниатюрных диких кошках. Маленькие представители рода кошачьих водятся по всему миру и весьма успешно скрываются от людей.