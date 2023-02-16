Не только манулы. Топ-5 диких маленьких кошек, о которых вы никогда не слышали

Про больших кошек вроде леопарда, каракала, пуму, льва и прочих, слышали все, но есть виды, которые умудрялись скрываться от зоологов столетиями.

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В мире насчитывается 40 видов диких кошек, и каждый из них столь же красив, сколь и уникален.

Большинство из нас знают львов, тигров, ягуаров и леопардов, но есть и куда более миниатюрные представители кошачьих. Самыми популярными среди них являются, конечно манулы, которые сочетают в себе неприступность и исключительно милый облик.

Но если вы считаете себя кошатником, то вам точно нужно узнать о самых редких и маленьких диких кошках. Многие из них умудрялись так успешно прятаться от зоологов, что про их существование узнали не так давно.

Фокус собрал топ-5 самых редких диких кошек, размером с домашних котов. Но приручить и держать их в качестве домашнего питомца, скорей всего не получится. Ведь чаще всего это охраняемые исчезающие виды. И у них не слишком дружелюбный характер. Это маленькие, но смертоносные хищники, способные выживать в очень сложных условиях. Но для начала ответы на самые распространенные вопросы.

Сколько существует видов диких кошек?

Хотя общее количество признанных видов диких кошек варьируется, существует восемь генотипических линий: пантеры, калимантанские кошки, каракалы, оцелоты, рыси, пумы, бенгальские кошки и домашние кошки.

Группа специалистов по кошкам Международного союза охраны природы (МСОП) признает 41 вид семейства кошачьих (включая домашнюю кошку).

Семейство Felidae состоит из двух подсемейств: Pantherinae, состоящего из 7 крупных кошек, и Felinae, состоящего из 33 мелких кошек.

Что такое 7 больших кошек?

Семь больших кошек — крупные кошачьи, принадлежащие к подсемейству Pantherinae. Это: лев, тигр, ягуар, леопард, снежный барс, дымчатый леопард, борнейский дымчатый леопард.

Какая самая редкая дикая кошка?

Трудно быть уверенным, какая дикая кошка самая редкая на Земле, потому что коты не слишком горят желанием общаться с исследователями. Но самым исчезающим видом является дальневосточный леопард. На Дальнем Востоке России осталось не более 90 особей. Также критически мало осталось иранских леопардов.

А южно-китайский тигр, скорей всего уже вымер, так как их не видели с конца 1980-х гг.

Топ-5 самых редких маленьких диких кошек в мире

Андская кошка

[ + – ] Андская кошка - живет, где люди не могут

Leopardus jacobita

Андская горная кошка считается самой редкой среди диких кошек. Они находятся под угрозой исчезновения. Живут они, как следует из названия только на больших высотах в Андах на юге Аргентины, в Чили, Боливии и Перу. Как и его более крупный высотный родственник, снежный барс, андский горный кот — одна из самых редко встречающихся диких кошек в мире. Кошки и коты этого вида предпочитают засушливую местность со скудной растительностью, где охотится на местную живность. Длина этой кошки составляет около 70 см, длина хвоста — 45 см, вес колеблется в пределах от 4 до 7 кг.

Андская горная кошка очень пуглива и скрытна, на видео ее удалось снять только в 2000 году.

Маргай

[ + – ] Маргай - маленький, но опасный дикий кот Фото: Getty Images

Leopardus wiedii

Маргай, или длиннохвостая кошка, обитает в Южной Америке. Они похожи на оцелотов и находятся под угрозой исчезновения. Маргаи живут на деревьях и обладают уникальной особенностью: гибким голеностопным суставом, который позволяет кошке спускаться вниз по деревьям головой вперед (двумя другими являются дымчатый леопард и мраморная кошка).

Они умеют имитировать крики детенышей обезьянок тамаринов, привлекая свою добычу. Длина тела составляет около 60—80 см, не считая 40-сантиметрового хвоста. Вес колеблется от 4 до 8 кг.

Кошка Жоффруа

[ + – ] Кошка Жоффруа

Leopardus geoffroyi

Этих кошек из Южной Америки, размером с домашних питомцев, назвали в честь зоолога Этьена Жоффруа. Они бывают пятнистыми, а бывают и черными. Умеют плавать и отлично лазают по деревьям. Они даже спариваются с домашними кошками, но их потомство бесплодно. Это единственный вид диких кошек, который имеет привычку стоять прямо, используя свой хвост для баланса, чтобы сканировать свое окружение.

Ржаво-пятнистая кошка

[ + – ] Ржаво-пятнистая кошка - самая маленькая дикая кошка в мире Фото: Скриншот

Prionailurus rubiginosus

Это самая крохотная дикая кошка в мире, живущая на Шри-Ланке. Весит взрослый кот не более двух килограмм, и достигает 48 см в длину. Но эти малыши смелые и безжалостные. Они охотятся на деревьях и на земле и являются очень результативными охотниками. Интересно, но кроме ящериц и мышей, ржавые кошки не прочь пообедать и крупными насекомыми. Их часто приручают и даже продают контрабандой за границу.

Барханная кошка

[ + – ] Барханный кот - очаровательный и смертоносный Фото: Скриншот

Felis margarita

Барханная кошка, или песчаная кошка, одна из самых таинственных и редких диких кошек. Обитает в пустыне Сахара, встречается даже в Туркменистане. Она не считается исчезающим видом, но посчитать количество особей невозможно. Открыли ее только в 1858 году в Алжире. Благодаря своим миниатюрным размерам (длина тела 60-90 см) и ночному образу жизни, барханная кошка успешно скрывается от исследователей. Интересно, но ее лапки покрыты шерстью, чтобы уберечь нежную кожу подушечек от горячего песка.

Бонус: кошка залива Борнео

[ + – ] Дикая кошка с острова Борнео

Catopuma badia

Кошка залива Борнео, или калимантанская кошка. Зоологи называют ее "святым Граалем", или "единорогом" в мире малых диких кошек, настолько редко ее удается увидеть. Она находится под угрозой исчезновения, но про нее крайне мало известно, так как она ведет очень скрытный образ жизни. Впервые она была описана только в 1874 году.

Она избегает лесных троп, так что фотоловушки можно устанавливать только наугад. И исследователи не знают, где ее искать.

Находящаяся под угрозой исчезновения кошка залива Борнео — святой Грааль мира диких кошек. Встречается только на острове Борнео и так же загадочна для науки, как впервые была описана в 1874 году. Эти кошки настолько скрытны, что о них практически ничего не известно и их почти не видно в дикой природе.

Они могут весить до пяти килограмм, бывают каштанового и редчайшего сера цвета. Считается, что кошка залива Борнео бесстрашна и часто нападает на добычу, больше ее размером.

Напомним, ранее Фокус писал о самых редких породах собак. Они были выведены в Средневековье, но в наше время могут исчезнуть.