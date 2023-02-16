Не лише манули. Топ 5 диких маленьких кішок, про які ви ніколи не чули

Про великих кішок на кшталт леопарда, каракала, пуми, лева та інших чули всі, але є види, які примудрялися ховатися від зоологів століттями.

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У світі налічується 40 видів диких кішок, і кожен з них настільки ж гарний, як і унікальний.

Більшість із нас знає левів, тигрів, ягуарів та леопардів, але є й набагато мініатюрніші представники котячих. Найпопулярнішими серед них є, звичайно, манули, які поєднують у собі неприступність і лише милий вигляд.

Але якщо ви вважаєте себе кошатником, то вам точно потрібно дізнатися про найрідкісніші і маленькі дикі кішки. Багато хто з них примудрявся так успішно ховатися від зоологів, що про їхнє існування дізналися не так давно.

Фокус зібрав топ 5 рідкісних диких кішок, розміром із домашніх котів. Але приручити і тримати їх як домашнього вихованця, швидше за все не вийде. Адже найчастіше це види, що зникають. І у них не надто доброзичливий характер. Це маленькі, але смертоносні хижаки, здатні виживати за дуже складних умов. Але для початку відповіді на найпоширеніші запитання.

Скільки існує видів диких кішок?

Хоча загальна кількість визнаних видів диких кішок варіюється, існує вісім генотипних ліній: пантери, калімантанські кішки, каракали, оцелоти, рисі, пуми, бенгальські кішки та домашні кішки.

Група фахівців із кішок Міжнародної спілки охорони природи (МСОП) визнає 41 вид сімейства котячих (включаючи домашню кішку).

Сімейство Felidae складається з двох підродин: Pantherinae, що складається з 7 великих кішок, і Felinae, що складається з 33 дрібних кішок.

Що таке 7 великих кішок?

Сім великих кішок — великі котячі, що належать до підродини Pantherinae. Це: лев, тигр, ягуар, леопард, сніговий барс, димчастий леопард, борнейська пантера.

Яка найрідкісніша дика кішка?

Важко бути впевненим, яка дика кішка найрідкісніша на Землі, бо коти не надто горять бажанням спілкуватися з дослідниками. Але найбільш зникаючою є далекосхідний леопард. На Далекому Сході Росії залишилося трохи більш як 90 особин. Також критично мало лишилося іранських леопардів.

А південно-китайський тигр, найімовірніше, вже вимер, оскільки їх не бачили з кінця 1980-х років.

Топ 5 найрідкісніших маленьких диких кішок у світі

Андська кішка

[ + – ] Андська кішка – живе, де люди не можуть

Leopardus jacobita

Андська гірська кішка вважається найрідкіснішою серед диких кішок. Вони перебувають під загрозою зникнення. Живуть вони, як випливає з назви, тільки на висотах в Андах на півдні Аргентини, в Чилі, Болівії та Перу. Як і його більший висотний родич, сніговий барс, андський гірський кіт — одна з диких кішок у світі, що рідко зустрічаються. Кішки та коти цього виду віддають перевагу посушливій місцевості зі мізерною рослинністю, де полює на місцеву живність. Довжина цієї кішки становить близько 70 см, довжина хвоста — 45 см, вага коливається в межах від 4 до 7 кг.

Андська гірська кішка дуже полохлива і потайлива, на відео її вдалося зняти лише 2000 року.

Маргай

[ + – ] Маргай – маленький, але небезпечний дикий кіт Фото: Getty Images

Leopardus wiedii

Маргай, або довгохвоста кішка, мешкає у Південній Америці. Вони схожі на оцелотів і перебувають під загрозою зникнення. Маргаї живуть на деревах і мають унікальну особливість: гнучкий гомілковостопний суглоб, який дозволяє кішці спускатися вниз по деревах головою вперед (двома іншими є димчастий леопард і мармурова кішка).

Вони вміють імітувати крики дитинчат мавпочок тамарин, залучаючи свою здобич. Довжина тіла становить близько 60-80 см, крім 40-сантиметрового хвоста. Вага коливається від 4 до 8 кг.

Леопард Жоффруа

[ + – ] Леопард Жоффруа

Leopardus geoffroyi

Цих кішок із Південної Америки, розміром із домашніх улюбленців, назвали на честь зоолога Етьєна Жоффруа. Вони бувають плямистими, а бувають і чорними. Вміють плавати і добре лазять по деревах. Вони навіть спаровуються з домашніми кішками, але їхнє потомство безплідне. Це єдиний вид диких кішок, який має звичку стояти прямо, використовуючи свій хвіст для балансу, щоб сканувати своє оточення.

Плямисто-рудий кіт

[ + – ] Плямисто-рудий кіт — найменша дика кішка у світі Фото: Скриншот

Prionailurus rubiginosus

Це найменша дика кішка у світі, яка живе на Шрі-Ланці. Важить дорослий кіт понад два кілограми і сягає 48 см завдовжки. Але ці малюки сміливі та безжальні. Вони полюють на дерева і на землі і є дуже результативними мисливцями. Цікаво, але крім ящірок і мишей, іржаві кішки не проти пообідати і великими комахами. Їх часто приручають та навіть продають контрабандою за кордон.

Барханна кішка

[ + – ] Барханний кіт — чарівний і смертоносний Фото: Скриншот

Felis margarita

Барханна кішка, або піщана кішка, одна з найтаємничіших і найрідкісніших диких кішок. Мешкає у пустелі Сахара, зустрічається навіть у Туркменістані. Вона не вважається видом, що зникає, але порахувати кількість особин неможливо. Відкрили її лише 1858 року в Алжирі. Завдяки своїм мініатюрним розмірам (довжина тіла 60-90 см) та нічному способу життя, оксамитова кішка успішно ховається від дослідників. Цікаво, але її лапки вкриті шерстю, щоб уберегти ніжну шкіру подушечок від гарячого піску.

Бонус: кішка затоки Борнео

[ + – ] Дика кішка з Борнео

Catopuma badia

Кішка затоки Борнео, або калімантанська кішка. Зоологи називають її "святим Граалем", або "єдинорогом" у світі малих диких кішок, настільки рідко її вдається побачити. Вона знаходиться під загрозою зникнення, але про неї дуже мало відомо, оскільки вона веде дуже потайливий спосіб життя. Вперше вона була описана лише у 1874 році.

Вона уникає лісових стежок, так що фотопастки можна встановлювати лише навмання. І дослідники не знають, де її шукати.

Кішка затоки Борнео, що знаходиться під загрозою зникнення, — святий Грааль світу диких кішок. Зустрічається тільки на острові Борнео і так само загадкове для науки, як вперше було описано в 1874 році. Ці кішки настільки потайливі, що про них практично нічого не відомо і їх майже не видно у дикій природі.

Вони можуть важити до п'яти кілограмів, бувають каштанового та рідкісного сірка кольору. Вважається, що кішка затоки Борнео безстрашна і часто нападає на видобуток, більший за її розміром.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найрідкісніші породи собак. Вони були виведені в Середньовіччя, але в наш час можуть зникнути.