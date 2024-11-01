Чи розуміє кіт свого господаря: науковці провели експеримент і дізнались правду (фото)

Власники хвостатих нерідко розмовляють з ними, фактично не знаючи, чи має це сенс. Дослідники з’ясували, чи розуміють улюбленці, коли до них звертаються люди.

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Котів вважають незалежними, самостійними та навіть холодними. Якщо порівнювати з собаками, здається, вони не там добре чують господарів. У Popular Science повідомили, що науковці нарешті дізнались, чи дійсно це так.

Дослідження проводили науковиця Шарлотта де Музон і її колеги з Університету Париж X Нантер у Франції. Вони використовували попередньо записані голоси господарів та незнайомців. В експерименті взяли участь 9 котів та 7 кішок. Фрази вмикали як у "пронизливому котячому тоні", так і глибшому людському. Автори досліджували три окремі умови, оцінюючи поведінку котів у різних ситуаціях.

Перша ситуація: дослідники спочатку увімкнули чужі голоси, а потім змінили на голос господаря. Десять з 16 хвостатих поводились менш активно, коли чули три незнайомі голоси на початку, попри те, що їх кликали на ім’я. Коли ж почали лунали голоси господарів, поведінка змінилась. Коти повернули вуха до динаміків, почали рухатись кімнатою та розширили зіниці. За оцінкою науковців, така різка зміна свідчить про те, що улюбленці розрізняють голоси.

Реакція кота-учасника експерименту на три різні умови Фото: Charlotte de Mouzon

Друга ситуація: спочатку записаний голос звертається до третьої особи, а потім — до кота. Десятеро улюбленців (вісім з них відзначились за попередньої умови) були менш активними, коли господарі розмовляли з кимось іншим. Однак коли тон змінювався, і звертались вже до них, коти проявляли більше уваги.

Третя ситуація: незнайомі голоси спочатку звернулись до третьої особи, а потім — до кота. Науковці не помітили, щоб звернення "дорослим" або "котячим" тоном з вуст чужої людини вплинуло на поведінку чотирилапих.

Реакція кота-учасника експерименту на три різні умови Фото: Charlotte de Mouzon

Невелика вибірка з 16 котів не дає можливості стверджувати за усіх представників виду. Однак дослідники дійшли висновку, що поведінка хвостатих змінюється, коли вони чують голос господаря. Мало того, вони розуміють, звертаються до них чи іншої людини. У другому випадку улюбленці не звертають уваги.

Науковці планують провести надалі подібний експеримент з котами, для яких голоси незнайомців є більш звичним явищем.

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