Чоловік підібрав покинуте кошеня, але виявилося, що це лютий лісовий хижак

На німецький притулок для тварин чекав неприємний сюрприз, коли співробітники виявили, що зворушливе кошеня насправді було агресивною європейською дикою кішкою.

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Добрий самаритянин із Німеччини знайшов на лісовій дорозі крихітне кошеня і приніс його додому. Але коли малюк відмовився від частування і проявив свою круту вдачу, він відніс його до притулку для тварин, де з'ясувалося, що миле маля насправді — дитинча європейської дикої коти. Про це пише NYpost.

У притулку, розташованому в Берггаймі, приблизно за 50 км від Кельна, одразу ж ідентифікували тварину як європейську дику кішку (Felis silvestris), яка за розміром співмірна з великою домашньою кішкою та належить до видів, які охороняють, та які мешкають у цьому регіоні.

Кошеня дикого європейського лісового кота Фото: Retscheider Hof

Притулок опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, на якому чарівна тварина раптово зашипіла та вишкірилася.

"Співробітники притулку одразу зрозуміли, що це не звичайне домашнє кошеня. Особливі характеристики та поведінка вказували на те, що вони мали справу з дикою кішкою. Це спонукало співробітників притулку для тварин негайно зв'язатися з нами", — розповів виданню представник центру дикої природи Retscheider Hof.

Наразі дике європейське кошеня перебуває в зоопарку Retscheider Hof разом з іншими представниками свого виду, і залишиться там доти, доки не стане достатньо дорослим, щоб його можна було випустити на волю. Виявилося, що там уже утримується кошеня, яке також прийняли за нащадка домашньої кішки.

Кошенята дикої кішки в притулку Фото: Retscheider Hof

"Наразі ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати обом тваринам необхідну підтримку і догляд", — повідомив представник центру дикої природи.

Незабаром у центрі опублікували повідомлення, зазначивши, що диких кішок часто плутають із домашніми тваринами, тож якщо є сумніви, то краще з ними зв'язатися і не забирати кошенят диких кішок зі звичного для них місця існування.

Дика європейська кішка, що відомо і як відрізнити

Дику європейську кішку досить важко відрізнити від домашньої. Але є кілька особливостей. У дикої кішки жовтувате забарвлення шерсті з бляклими смужками. Кінчик хвоста зазвичай тупий, а темні кільця не з'єднані одне з одним. Також у диких котів є яскрава пляма на горлі та легкі бакенбарди. А ніс у дикої європейської кішки тілесного кольору.

Дика європейська кішка з кошенятами Фото: Retscheider Hof

Дикі європейські коти — доволі люті хижаки і ведуть потайний спосіб життя. Вони харчуються дрібними гризунами та полюють уночі. Цей вид ледь не вимер у 18 столітті і зараз повільно відновлюється.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мініатюрних диких кішок. Маленькі представники роду котячих водяться в усьому світі і вельми успішно ховаються від людей.