Поводилися незвично: у зоопарку США під час землетрусу слони утворили "коло тривоги" для захисту молодших (відео)

Під час землетрусу, який трапився нещодавно у США, у місті Сан-Дієго слони місцевого зоопарку здивували людей: тварини, відчуваючи смертельну загрозу, утворили коло, в центрі якого опинилися молодші слоненята.

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Про незвичайну поведінку тварин під час землетрусу розповіло видання Upi 15 квітня.

Сам зоопарк надав відеозапис із камер спостереження, встановлених на території, на якому зафіксовано дивну поведінку тутешніх слонів.

Відеозапис демонструє, як дорослі африканські слони, що називаються Ндлула, Умнгані і Хосі, згуртувалися, коли відчули небезпеку й тремтіння землі під собою. Вони не розгубилися та намагалися створити умови для збереження життів молодшого потомства.

Тварини зібралися у щільне коло, яке вони утворили довкола двох молодших слонів — Зулі і Мхая.

У такий спосіб дорослі слони організували так зване "коло тривоги". В адміністрації зоопарку Сан-Дієго пояснили, що така поведінка насправді притаманна деяким тваринам у час, коли насувається певна загроза, особливо це стосується слонів.

"Така поведінка відома як "коло тривоги" і має на меті захистити молодняк — і все стадо — від загроз", — поділилася прессекретарка зоопарку Емілі Сеннінгер.

У цьому колі слони пробули весь час, поки тремтіла земля внаслідок стихійного лиха. До нормальної поведінки тварини повернулися тільки через кілька хвилин, коли загроза минула. Однак у зоопарку розповіли, що навіть після завершення небезпеки й такого незвичного "ритуалу" слони не поспішали розходитися у різні боки: вони ще тривалий час залишалися у безпосередній близькості одне від одного. Це розумні тварини робили з метою швидкого реагування у випадку, якщо загроза раптом повернеться, аби оперативно повторити дії для захисту молодого покоління слонів і цілого стада.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, чи насправді слони облаштовують кладовища для своїх родичів, які померли. Про це стало відомо 9 березня.

Також Фокус з'ясовував, чи насправді кішки бояться огірків, як це заведено вважати у суспільстві: натомість вчені вважають, що людство не помічає важливих речей при цьому.