Пробув 5 днів під завалами: у М'янмі з-під руїн готелю після землетрусу врятували чоловіка (відео)

У столиці М'янми з-під руїн готелю рятувальники дістали чоловіка, який пробув там понад 100 годин. Його врятували місцеві рятувальники разом із рятувальниками з Туреччини, які прийшли на допомогу у ліквідації стихійного лиха.

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Про це повідомляє CNN.

Чоловік отримав неважкі травми. Він зміг ворушитися і сам розташуватися на носилках. Потерпілий пробув під завалами готелю в центрі столиці 5 днів.

Нагадаємо, що 28 березня в М'янмі стався сильний землетрус магнітудою до 7,7 — 8,2 балів. Епіцентр розташовувався за 12 км від міста Сагайнг. Вогнище залягало на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчували також у Індії, Таїланді, Лаосі, Бангладеші та Китаї. Згодом було зафіксовано десятки повторних підземних поштовхів магнітудою до 6,4.

Для надання допомоги до М'янми та Таїланду направлені рятувальники з різних країн.

За оцінками влади, у М'янмі загинуло понад 3000 осіб (тіла 2719 загиблих було знайдено станом на 1 квітня, понад 400 вважалися зниклими безвісти.

Нагадаємо, що в Ісландії в районі рибальського містечка Гріндавік і знаменитого курорту "Блакитна лагуна" відбувається виверження вулкана. Через це туристів та місцевих жителів евакуювали.

Також повідомлялося, що у мережі з'явилися кадри потопу внаслідок землетрусу, що змиває людей на вулицях. Розкішні готелі різко похитнулися, а їхні басейни на дахах перетворилися на каскадні водоспади, б'ють потоки води з висоти 60 поверхів.