За 40 хвилин утворилася вирва у 750 метрів завдовжки: в Ісландії почалося виверження вулкану (відео)

В Ісландії в районі рибальського містечка Гріндавік і знаменитого курорту "Блакитна лагуна" відбувається виверження вулкана. Через це туристів та місцевих жителів евакуювали.

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Про це повідомляє видання BBC News.

Вулкан вивергає лаву в помаранчевому та червоному кольорах від ранку, 2 квітня. Внаслідок виверження спочатку утворилася тріщина завдовжки 700 метрів, а далі зросла ще на 500 метрів , і зараз складає 1, 2 кілометри.

Протягом дня у вулканічній зоні сталися численні землетруси.

Вулкан, який зараз "непокоїться", розташований неподалік від рибальського містечка Гріндавік і знаменитого курорту "Блакитна лагуна". Невелика кількість людей відмовилася евакуюватися з міста.

Захисні бар'єри навколо Гріндавіка порушилися через розширення тріщини. У північній частині населеного пункту прорвало трубу гарячої води, що підтверджує наявність значних тріщин у місті.

Більшість із 4000 жителів Гріндавіка виїхали в масову евакуацію в 2023 році через небезпеку вулканічної активності. Відтоді вулкан кілька разів вивергався.

За словами метеорологів, довжина магми, яка утворилася зараз під серією кратерів, сягає приблизно 11 км (6,8 милі) — це найдовша величина, яку було виміряно з 11 листопада 2023 року. Магматичний коридор простягається приблизно на 3 км далі на північний схід, ніж це спостерігалося під час попередніх вивержень.

Востаннє на півострові був період вулканічної активності 800 років тому — і виверження тривали десятиліттями.

Нагадаємо, що 21 листопада повідомлялося, що в Ісландії вдесяте за останні три роки почалося виверження вулкану на півострові Рейк’янес неподалік від ісландської столиці Рейк’явіка.