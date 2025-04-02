За 40 минут образовалась воронка в 750 метров длиной: в Исландии началось извержение вулкана (видео)

В Исландии в районе рыбацкого городка Гриндавик и знаменитого курорта "Голубая лагуна" происходит извержение вулкана. Из-за этого туристов и местных жителей эвакуировали.

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Об этом сообщает издание BBC News.

Вулкан извергает лаву в оранжевом и красном цветах с утра, 2 апреля. В результате извержения сначала образовалась трещина длиной 700 метров, а дальше выросла еще на 500 метров, и сейчас составляет 1, 2 километра.

В течение дня в вулканической зоне произошли многочисленные землетрясения.

Вулкан, который сейчас "беспокоится", расположен неподалеку от рыбацкого городка Гриндавик и знаменитого курорта "Голубая лагуна". Небольшое количество людей отказалось эвакуироваться из города.

Защитные барьеры вокруг Гриндавика нарушились из-за расширения трещины. В северной части населенного пункта прорвало трубу горячей воды, что подтверждает наличие значительных трещин в городе.

Большинство из 4000 жителей Гриндавика выехали в массовую эвакуацию в 2023 году из-за опасности вулканической активности. С тех пор вулкан несколько раз извергался.

По словам метеорологов, длина магмы, которая образовалась сейчас под серией кратеров, достигает примерно 11 км (6,8 мили) — это самая длинная величина, которая была измерена с 11 ноября 2023 года. Магматический коридор простирается примерно на 3 км дальше на северо-восток, чем это наблюдалось во время предыдущих извержений.

Последний раз на полуострове был период вулканической активности 800 лет назад — и извержения продолжались десятилетиями.

Напомним, что 21 ноября сообщалось, что в Исландии в десятый раз за последние три года началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес неподалеку от исландской столицы Рейкьявика.