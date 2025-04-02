Пробыл 5 дней под завалами: в Мьянме из-под руин отеля после землетрясения спасли мужчину (видео)

В столице Мьянмы из-под руин отеля спасатели достали мужчину, который пробыл там более 100 часов. Его спасли местные спасатели вместе со спасателями из Турции, которые пришли на помощь в ликвидации стихийного бедствия.

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Об этом сообщает CNN.

Мужчина получил нетяжелые травмы. Он смог шевелиться и сам расположиться на носилках. Пострадавший пробыл под завалами отеля в центре столицы 5 дней.

Напомним, что 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой до 7,7 — 8,2 баллов. Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Индии, Таиланде, Лаосе, Бангладеше и Китае. Впоследствии были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из разных стран.

По оценкам властей, в Мьянме погибло более 3000 человек (тела 2719 погибших были найдены по состоянию на 1 апреля, более 400 считались пропавшими без вести.

Напомним, что в Исландии в районе рыбацкого городка Гриндавик и знаменитого курорта "Голубая лагуна" происходит извержение вулкана. Из-за этого туристов и местных жителей эвакуировали.

Также сообщалось, что в сети появились кадры потопа в результате землетрясения, смывающего людей на улицах. Роскошные отели резко пошатнулись, а их бассейны на крышах превратились в каскадные водопады, обрушив потоки воды с высоты 60 этажей.