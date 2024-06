Концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге вызвали землетрясения, – сейсмологи

Певица не впервые буквально заставляет землю дрожать. В прошлом году сейсмологи уже фиксировали небольшие землетрясения на ее шоу.

Американская певица Тейлор Свифт не только бьет рекорды по продажам билетов на свой "Era’s Tour", но и, как оказалось, влияет на сейсмическую активность там, где проходят ее аншлаговые концерты. Так, поклонники артистки так танцевали во время выступлений, что вызвали сейсмическую активность в Эдинбурге, Шотландия, сообщает CBS News со ссылкой на данные Британской геологической службы (BGS).

Исследователи отмечают, что активные пляски поклонников артистки под ее песни вызвали сейсмическую активность, которая ощущалась почти в четырех милях от стадиона Мюррейфилд, где проходил концерт.

Самую большую сейсмическую активность вызывали три песни Свифт: "Ready For It?", "Cruel Summer" and "Сhampagne problems".

"Ready For It?", по словам сейсмологов, начинается с громкого, резкого баса и составляет 160 ударов в минуту, что делает эту песню идеальной для того, чтобы вызвать сейсмические тряски. По данным BGS, толпа передала около 80 киловатт энергии, или примерно столько же, сколько производят 10-16 автомобильных аккумуляторов.

Концерт Тейлор Свифт в Эдинбурге

Во вреся концерта Свифт 7 июня зафиксирована самая большая сейсмичечкая активность: движение земли составило 23,4 нанометра.

Это не первый случай, когда толпа вызывает землетрясение, и виновниками обычно становятся Свифт. Так, во время игры плей-офф НФЛ 2011 года между "Сиэтл Сихокс" и "Нью-Орлеан Сэйнтс" на стадионе, который тогда назывался "Квест Филд" в Сиэтле, Маршон Линч провел игру, которая настолько взбесила толпу, что она вызвала тряску, зарегистрированную сейсмометром. Ученых заинтересовало сотрясение стадиона, из-за чего Линч получил новое прозвище: "Зверское землетрясение". Но в июле прошлого года Свифт доказала, что не только футбольные фанаты могут вызвать тряску в Сиэтле. Во время ее концерта "Era’s Tour" на том же сейсмометре было зарегистрировано землетрясение.

"Ready For It?" – песня, которая вызывает самое большую сейсмоактивность на концертах Свифт

"Фактическая сила сильнейшего сотрясения земли была примерно в два раза больше во время того, что я называю "Зверским землетрясением (версия Тейлор). Конечно, оно длилось несколько часов. Оригинальный Beast Quake был праздником для некоторых очень взволнованных фанатов, который длился около 30 секунд", – рассказала тогда CBS News Джеки Каплан-Ауэрбах, профессор геологии Университета Западного Вашингтона.

Когда в августе Свифт отправилась на стадион SoFi в Лос-Анджелесе, исследовательская группа Калифорнийского технологического института зафиксировала вибрации, создаваемые 70 000 болельщиков на трибунах.

Датчики движения возле и на стадионе, а также сейсмические станции региона зафиксировали вибрации во время 43 из 45 ее песен. "You Belong with Me" имел самый большой локальный масштаб – 0,849.

