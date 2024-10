О молитвах Бадоеву, критике Евровидения и молодых артистах Украины: LATEXFAUNA эксклюзивно для Фокуса

Украинская инди-чилвейв группа LATEXFAUNA, которая готовится к всеукраинскому туру по городам Украины, в эксклюзивном интервью Фокусу рассказала, планируют ли они что-то грандиозное для своих поклонников, как им удалось снять клип у Алана Бадоева и в каком жанре пишут свою музыку.

Related video

Украинская группа LATEXFAUNA, которая готовится дать концерты в восьми городах Украины — Киеве, Полтаве, Виннице, Днепре, Житомире, Ровно, Львове и Ужгороде — поделилась с Фокусом, как решились предложить сотрудничество Алану Бадоеву, почему не хотят идти на "Евровидение" и за что их группу больше всего хейтят.

Расскажите, почему выбрали именно такую стилистику творчества и как бы вы ее описали самостоятельно?

Мы не выбирали себе стилистику творчества. Когда мы с ребятами собрались как группа, то договорились еще "на берегу", что не будем ни под кого косить и будем искать собственное звучание. На это у нас ушел примерно год. Год мы сидели в подсобке, играли, бринкали, бринкали, играли, пока не нащупали собственное это звучание, которое у нас сейчас есть. Мы поняли, что это классное звучание и оно нам всем одновременно нравится, несмотря на то, что все мы слушаем разную музыку. Если его базово описать, то это New Wave. Вот все, что пишут инди, там инди — это не стиль музыки, инди — это экономический подход к группе. А стиль все же New Wave, синти-поп, иногда электроника, иногда где-то какие-то нотки EDM, много фанка. Сейчас очень трудно использовать один стиль, все смешивается, поэтому и у нас намешано. Но если говорить о базовом жанре, то это New Wave.

Планируете ли вы повышать свою планку в творчестве?

Мы планируем постоянно писать песни. Нам каждая песня кажется, что это что-то новое, хотя хейтеры говорят, что все наши песни одинаковые. А по нашему мнению, они очень разные. Прикол не в том, чтобы повышать планку, а в том, чтобы синтезировать новые смыслы и новые хуки музыкальные. Все остальное, повышать планку, это про успешный успех. А мы музыкой в принципе не для успешного успеха занимаемся, а потому что это наше хобби, мы от него кайфуем. Все классное и талантливое получается играя. Если мы только начнем о повышении планок, то сразу куда-то все пойдет к черту. Это уже какой-то бизнес-план и можно залезть не туда, когда получается не творчество, а говно.

ЛАТЕКСФАУНА Фото: Пресслужба

Недавно LATEXFAUNA презентовала новый клип от Алана Бадоева на новый миксингл LUCERNA Расскажите о своем сотрудничестве с режиссером и клипмейкером?

Началось все с того, что мы заметили, что Алан Бадоев подписался на наш Инстаграм. Ему залетел наш клип "Cerkaschyna". Он его репостил и писал, что это его самый любимый трек. Тогда мы поняли, что понравились этому мэтру. И когда пришло время написали ему подобострастно и спросили, каким богам молиться, чтобы господин Алан Бадоев снял нам клип. Мы с ним созвонились и сказали, что у нас есть большая мечта, чтобы нам Алан Бадоев снял клип, потому что, когда мы еще были пис***ами газированными, то Алан Бадоев был уже Аланом Бадоевым. Он рассмеялся, сказал: "Все, я снимаю вам клип". И все. Потом мы перешли к согласованию идей.

Группа LATEXFAUNA Фото: Альона Перчик

Расскажите подробнее о работе над клипом на песню LUCERNA в режиссуре Алана Бадоева?

Идей было где-то штук семь. Снимали целые сутки. То, что по картинке выглядит как день, на самом деле снято в ночь. А то, что выглядит как ночь, на самом деле снято днем. Это два разных павильона. Вот тот павильон с огнем, это даже специальный павильон, в котором есть вытяжки, у которого есть газовые специальные подводы, чтобы огонь тот горел. Так что весь этот огонь, он не снят на зеленке — на гринскрине. Это все трушно снято.

ЛАТЕКСФАУНА Фото: Альона Перчик

Скоро Ваш большой концерт в Киеве и концертный тур по Украине. Расскажите, что Вы планируете показать зрителям? Чем будете удивлять?

Удивлять ничем не будем. Людям от нашей группы нужно одно: слушать наши песни и кайфовать под них. Мы же не такой попертист, который выходит и летает на канатах, потому что ему надо шоу. Люди у нас любят именно нашу музыку, наши треки. Мы живем в их плеерах. Они хотят прийти и быть с нами не через плеер, а вживую. Вот и все. На самом деле людям нужна только тусовка и блаженство от наших ох*енных треков.

Про тур, то же самое: приезжаем, играем, людям нравится, все заплатили деньги, все пошли задонатили. И класс.

ЛАТЕКСФАУНА Фото: Альона Перчик

Назовите, кого вы считаете успешными молодыми украинскими исполнителями?

Недавно мне понравилась певица Kler, которую я почему-то раньше не слышал. Мне очень зашли ее саунд, манера, вокал — и ее тексты. то, что из нового. Раньше я всегда говорил о группах и артистах, которые были нашими современниками. Но сейчас мы уже, если бы не сказать, что супермолодые, ну и не старые. Но вот из новых мне понравилась Kler.

Не могу не спросить, ведь сейчас активно продолжается прием заявок на Национальный отбор Евровидения-2025. Не планирует ли LATEXFAUNA подать заявку?

Нет. Каждый год нас туда зовут. Ребята, придите на "Евровидение", примите участие, мы очень вас просим. Мы никогда не собирались идти на "Евровидение" и не пойдем, потому что нам это не интересно, во-первых. А во-вторых, извините, на таком немножко зоновском жаргоне: "Нам не в масть участвовать в "Евровидении"". 90% людей туда идут, чтобы получить какую-то популярность и чтобы это их лифтануло, как артистов. Наша популярность нас устраивает с головой, даже больше-чем... Мы вообще не планировали дойти до того, до чего мы дошли. Но мы дошли, так что придется идти дальше. По сути сравнивать нас с кем-то, это ниже нашего достоинства. Мы же культовая группа.

Напомним, ранее мы писали, что Khayat дал интервью Фокусу , в котором рассказал об отношениях с Тиной Кароль, отношении к Клавдии Петровне, собственном продюсере и личной жизни.