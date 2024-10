Про молитви Бадоєву, критику Євробачення і молодих артистів України: LATEXFAUNA ексклюзивно для Фокуса

Український інді-чілвейв гурт LATEXFAUNA, який готується до всеукраїнського туру містами України, в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповів, чи планують щось грандіозне для своїх шанувальників, як їм вдалося зняти кліп в Алана Бадоєва та в якому жанрі пишуть свою музику.

Український гурт LATEXFAUNA, який готується дати концерти у восьми містах України — Києві, Полтаві, Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Рівному, Львові та Ужгороді — поділився з Фокусом, як наважилися запропонувати співпрацю Алану Бадоєву, чому не хочуть йти на "Євробачення" і за що їхній гурт найбільше хейтять.

Розкажіть, чому обрали саме таку стилістику творчості і як би ви її описали самостійно?

Ми не обирали собі стилістику творчості. Коли ми з хлопцями зібралися як гурт, то домовилися ще "на березі", що не будемо ні під кого косити і шукатимемо власне звучання. На це в нас пішов приблизно рік. Рік ми сиділи в підсобці, грали, бринькали, бринькали, грали, поки не намацали власне це звучання, яке в нас зараз є. Ми зрозуміли, що це класне звучання і воно нам всім одночасно подобається, попри те, що всі ми слухаємо різну музику. Якщо його базово описати, то це New Wave. От все, що пишуть інді, там інді — це не стиль музики, інді — це економічний підхід до гурту. А стиль все ж таки New Wave, синті-поп, іноді електроніка, іноді десь якісь нотки EDM, багато фанку. Зараз дуже важко використовувати один стиль, все змішується, тому й у нас намішано. Але якщо говорити про базовий жанр, то це New Wave.

Чи плануєте ви підвищувати свою планку у творчості?

Ми плануємо постійно писати пісні. Нам кожна пісня здається, що це щось нове, хоча хейтери кажуть, що всі наші пісні однакові. А на нашу думку, вони дуже різні. Прикол не в тому, щоб підвищувати планку, а в тому, щоб синтезувати нові смисли і нові хуки музичні. Все інше, підвищувати планку, це про успішний успіх. А ми музикою, в принципі, не для успішного успіху займаємося, а тому що це наше хобі, ми від нього кайфуємо. Все класне і талановите виходить граючи. Якщо ми тільки почнемо про підвищення планок, то одразу кудись усе піде під три чорти. Це вже якийсь бізнес-план і можна залізти не туди, коли виходить не творчість, а гівно.

ЛАТЕКСФАУНА

Нещодавно LATEXFAUNA презентувала новий кліп від Алана Бадоєва на новий міксингл LUCERNA. Розкажіть про свою співпрацю з режисером і кліпмейкером?

Почалося все з того, що ми помітили, що Алан Бадоєв підписався на наш Інстаграм. Йому залетів наш кліп "Cerkaschyna". Він його репостив і писав, що це його найулюбленіший трек. Тоді ми зрозуміли, що сподобалися цьому метру. І коли настав час написали йому підлесливо і запитали, яким богам молитися, щоб пан Алан Бадоєв зняв нам кліп. Ми з ним зідзвонилися і сказали, що в нас є велика мрія, щоб нам Алан Бадоєв зняв кліп, тому що, коли ми ще були піс***ами газованими, то Алан Бадоєв був уже Аланом Бадоєвим. Він розсміявся, сказав: "Все, я знімаю вам кліп". І все. Потім ми перейшли до узгодження ідей.

LATEXFAUNA група

Розкажіть докладніше про роботу над кліпом на пісню LUCERNA в режисурі Алана Бадоєва?

Ідей було десь штук сім. Знімали цілу добу. Те, що за картинкою здається як день, насправді знято в ніч, а те, що як ніч, насправді знято вдень. Це два різні павільйони. Ось той павільйон із вогнем, це навіть спеціальний павільйон, у якому є витяжки, у якого є газові спеціальні підводи, щоб вогонь той палив. Так що весь цей вогонь, він не знятий на зеленці — на грінскріні. Це все трушно знято.

ЛАТЕКСФАУНА

Скоро Ваш великий концерт у Києві та концертний тур Україною. Розкажіть, що Ви плануєте показати глядачам? Чим будете дивувати?

Дивувати нічим не будемо. Людям від нашого гурту потрібно одне: слухати наші пісні і кайфувати під них. Ми ж не такий попертист, який виходить і літає на канатах, бо йому треба шоу. Люди у нас люблять саме нашу музику, наші треки. Ми живемо в їхніх плеєрах. Вони хочуть прийти і бути з нами не через плеєр, а наживо. Ось і все. Насправді людям потрібна тільки тусовка і блаженство від наших ох*єнних треків.

Про тур, те саме: приїжджаємо, граємо, людям подобається, усі заплатили гроші, усі пішли задонатили. І клас.

ЛАТЕКСФАУНА

Назвіть, кого ви вважаєте успішними молодими українськими виконавцями?

Нещодавно мені сподобалася співачка Kler, яку я чомусь раніше не чув. Мені дуже зайшли її саунд, манера, вокал і її тексти — те, що з нового. Раніше я завжди говорив про гурти й артистів, які були нашими сучасниками. Але зараз ми вже, якби не сказати, що супермолоді, ну і не старі. Але ось із нових мені сподобалася Kler.

Не можу не запитати, адже зараз активно триває прийом заявок на Національний відбір Євробачення-2025. Чи не планує LATEXFAUNA подати заявку?

Ні. Щороку нас туди кличуть. Хлопці, прийдіть на "Євробачення", візьміть участь, ми дуже вас просимо. Ми ніколи не збиралися йти на "Євробачення" і не підемо, тому що нам це не цікаво, по-перше. А по-друге, вибачте, на такому трошки зоновському жаргоні: "Нам не в масть брати участь у "Євробаченні". 90% людей туди йдуть, щоб отримати якусь популярність і щоб це їх ліфтануло як артистів. Наша популярність нас влаштовує з головою, навіть більше ніж… Ми взагалі не планували дійти до того, до чого ми дійшли. Але ми дійшли, тож доведеться йти далі. По суті, порівнювати нас із кимось, це нижче нашої гідності. Ми ж культовий гурт.

