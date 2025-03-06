На Марсі було життя: колишній агент ЦРУ з "надздібностями" поділився доказами

Джозеф МакМонігл стверджує, що його здібності дають змогу бачити місця і події за межами фізичного сприйняття. Нещодавно він заявив, що бачив кістки і руїни будівель на Марсі.

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Американський екстрасенс і колишній співробітник ЦРУ Джозеф МакМонігл, який стверджує, що має здатність до дистанційного бачення, заявив, що виявив докази існування життя на Марсі в далекому минулому. За його словами, він отримав бачення марсіанських цивілізацій, які опинилися на межі вимирання. Про це він розповів у нещодавньому інтерв'ю в подкасті American Alchemy.

МакМонігл, який протягом кількох років був відомий як "Віддалений спостерігач №1" у секретному проєкті армії США під назвою "Зоряна брама", стверджує, що його здібності дають змогу бачити місця і події за межами фізичного сприйняття. Цей проєкт, що досліджував можливість використання екстрасенсорних здібностей у розвідці, було закрито 1995 року, оскільки ЦРУ не побачило в ньому значущої користі. Однак сам МакМонігл продовжує заявляти, що його навички дають йому змогу заглядати в минуле і навіть майбутнє.

У нещодавньому інтерв'ю в подкасті American Alchemy він розповів, що в травні 1984 року йому надали карту з координатами й написом "Марс 1 000 000 до н. е.". Незабаром після цього він почав бачити зображення стародавніх марсіанських споруд та їхніх мешканців.

За його словами, він спостерігав гігантських істот, які вдвічі перевершують людей за зростом, але мають схожі фізичні риси. Ці марсіани, за його твердженням, ховалися всередині величезної піраміди, яка була більшою за будь-які стародавні споруди на Землі. Він також повідомив, що бачив, як марсіани намагалися вижити в умовах погіршення атмосфери.

МакМонігл стверджує, що він бачив кістки і руїни будівель на Марсі Фото: YouTube

МакМонігл також стверджує, що під час експерименту йому показали негативні зображення заданих координат на Марсі, де він розгледів кістки й руїни будівель. Він припустив, що катастрофа, яка знищила марсіанську цивілізацію, могла бути спричинена зіткненням планети з масивним небесним об'єктом, що зруйнував атмосферу Марса і прирік його жителів на загибель.

Хоча проєкт "Зоряна брама" давно закритий, твердження МакМонігла продовжують викликати інтерес серед прихильників теорій про паранормальне. Якщо вірити його словам, життя на Марсі дійсно існувало, але зникло багато тисячоліть тому. Питання про те, чи дійсно екстрасенсорні здібності можуть розкривати таємниці минулого, залишається відкритим, але подібні історії незмінно привертають увагу як дослідників, так і любителів містики.

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