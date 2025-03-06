На Марсе была жизнь: бывший агент ЦРУ со "сверхспособностями" поделился доказательствами

Джозеф МакМонигл утверждает, что его способности позволяют видеть места и события за пределами физического восприятия. Недавно он заявил, что видел кости и руины зданий на Марсе.

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Американский экстрасенс и бывший сотрудник ЦРУ Джозеф МакМонигл, утверждающий, что обладает способностью к дистанционному видению, заявил, что обнаружил доказательства существования жизни на Марсе в далеком прошлом. По его словам, он получил видения марсианских цивилизаций, оказавшихся на грани вымирания. Об этом он рассказал в недавнем интервью в подкасте American Alchemy.

МакМонигл, который в течение нескольких лет был известен как "Удаленный наблюдатель №1" в секретном проекте армии США под названием "Звездные врата", утверждает, что его способности позволяют видеть места и события за пределами физического восприятия. Этот проект, исследовавший возможность использования экстрасенсорных способностей в разведке, был закрыт в 1995 году, поскольку ЦРУ не увидело в нем значимой пользы. Однако сам МакМонигл продолжает заявлять, что его навыки позволяют ему заглядывать в прошлое и даже будущее.

В недавнем интервью в подкасте American Alchemy он рассказал, что в мае 1984 года ему предоставили карту с координатами и надписью "Марс 1 000 000 до н. э.". Вскоре после этого он начал видеть изображения древних марсианских сооружений и их обитателей.

По его словам, он наблюдал гигантских существ, в два раза превосходящих людей по росту, но обладающих схожими физическими чертами. Эти марсиане, по его утверждению, прятались внутри огромной пирамиды, которая была больше любых древних построек на Земле. Он также сообщил, что видел, как марсиане пытались выжить в условиях ухудшающейся атмосферы.

МакМонигл утверждает, что он видел кости и руины зданий на Марсе Фото: YouTube

МакМонигл также утверждает, что в ходе эксперимента ему показали негативные изображения заданных координат на Марсе, где он разглядел кости и руины зданий. Он предположил, что катастрофа, уничтожившая марсианскую цивилизацию, могла быть вызвана столкновением планеты с массивным небесным объектом, который разрушил атмосферу Марса и обрек его жителей на гибель.

Хотя проект "Звездные врата" давно закрыт, утверждения МакМонигла продолжают вызывать интерес среди сторонников теорий о паранормальном. Если верить его словам, жизнь на Марсе действительно существовала, но исчезла много тысячелетий назад. Вопрос о том, действительно ли экстрасенсорные способности могут раскрывать тайны прошлого, остается открытым, но подобные истории неизменно привлекают внимание как исследователей, так и любителей мистики.

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