Алан Бадоєв показав залаштунки знімання кліпу Барських та Пивоварова — відео

Ліричний трек "Так ніхто не кохав" Артем Пивоваров написав ще у 2020 році, але лише цього року він реалізував спільний проєкт із Максом Барських. Головну роль у кліпі зіграла акторка Соломія Кирилова, а режисер Бадоєв присвятив роботу українкам, наголошуючи на їхній силі та красі.

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Відомий режисер Алан Бадоєв оприлюднив відео з-за лаштунків зйомок кліпу на пісню Макса Барських і Артема Пивоварова "Так ніхто не кохав".

Цей ліричний трек, присвячений українкам, був створений Артемом Пивоваровим ще у 2020 році, але довгий час чекав свого ідеального моменту та виконавця. Таким артистом став Макс Барських, і саме цього року, попри напружені графіки, музиканти змогли зустрітися в Києві, щоб реалізувати задумане.

За словами Бадоєва, найскладнішим моментом у таких проєктах є перший кадр, а робота з двома зірковими артистами лише додає викликів.

"Це відео було дуже цікавим для мене. По-перше, пісня має глибокий зміст, а по-друге, працювати з такими крутими українськими артистами, як Макс і Артем, — це справжнє задоволення. Вони різні, але водночас дуже схожі у своїй енергії та віддачі", — розповів режисер.

Кліп Алана Бадоєва Фото: Пресслужба

Макс Барських і Артем Пивоваров також поділилися враженнями від співпраці з Бадоєвим. Артем назвав роботу з режисером легкою та надихаючою, підкресливши його професіоналізм і майстерність:

"Енергетика, яку Алан приносить на знімальний майданчик, заряджає. Він один із найкращих режисерів сьогодні", — поділився Пивоваров.

Кліп Алана Бадоєва Фото: Пресслужба

Для Бадоєва цей проєкт став першим досвідом співпраці з Артемом, і режисер відзначив багатогранність музиканта. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти", за словами Бадоєва, вражає своєю пластичністю та творчою глибиною, що прекрасно передається у його музиці.

Окрему увагу режисер приділив головній героїні кліпу, ролі якої дісталася акторці Соломії Кириловій, відомій за фільмом "Памфір".

"Мені було дуже важливо, щоб ця героїня втілювала образ справжньої українки, яка відчуває сьогодення. В її очах має бути вся глибина нашого народу", — пояснив Бадоєв.

Кліп Алана Бадоєва Фото: Пресслужба

Режисер зізнався, що цей кліп — присвята українським жінкам: "Хотілося, щоб наші жінки побачили цю роботу і відчули: ми їх цінуємо, любимо, поважаємо. Вони — наша гордість і наше майбутнє", — підсумував Алан Бадоєв.

Кліп Алана Бадоєва Фото: Пресслужба

Кліп Алана Бадоєва Фото: Пресслужба

Кліп Алана Бадоєва Фото: Пресслужба

Кліп Алана Бадоєва Фото: Пресслужба

Кліп Алана Бадоєва Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських представив яскравий кліп до нового треку.

Крім цього, Фокус писав, що Макс Барських і Алан Бадоєв провели масштабний кінопоказ шоу в Києві.