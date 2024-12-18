Алан Бадоев показал закулисье съемок клипа Барских и Пивоварова — видео

Лирический трек "Так никто не любил" Артем Пивоваров написал еще в 2020 году, но только в этом году он реализовал совместный проект с Максом Барских. Главную роль в клипе сыграла актриса Соломия Кириллова, а режиссер Бадоев посвятил работу украинкам, подчеркивая их силу и красоту.

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Известный режиссер Алан Бадоев обнародовал видео из-за кулис съемок клипа на песню Макса Барских и Артема Пивоварова "Так никто не любил".

Этот лирический трек, посвященный украинкам, был создан Артемом Пивоваровым еще в 2020 году, но долгое время ждал своего идеального момента и исполнителя. Таким артистом стал Макс Барских, и именно в этом году, несмотря на напряженные графики, музыканты смогли встретиться в Киеве, чтобы реализовать задуманное.

По словам Бадоева, самым сложным моментом в таких проектах является первый кадр, а работа с двумя звездными артистами только добавляет вызовов.

"Это видео было очень интересным для меня. Во-первых, песня имеет глубокий смысл, а во-вторых, работать с такими крутыми украинскими артистами, как Макс и Артем, — это настоящее удовольствие. Они разные, но в то же время очень похожи в своей энергии и отдаче", — рассказал режиссер.

Клип Алана Бадоева Фото: Пресслужба

Макс Барских и Артем Пивоваров также поделились впечатлениями от сотрудничества с Бадоевым. Артем назвал работу с режиссером легкой и вдохновляющей, подчеркнув его профессионализм и мастерство:

"Энергетика, которую Алан приносит на съемочную площадку, заряжает. Он один из лучших режиссеров сегодня", — поделился Пивоваров.

Клип Алана Бадоева Фото: Пресслужба

Для Бадоева этот проект стал первым опытом сотрудничества с Артемом, и режиссер отметил многогранность музыканта. Автор проекта "Твои стихи, мои ноты", по словам Бадоева, поражает своей пластичностью и творческой глубиной, что прекрасно передается в его музыке.

Отдельное внимание режиссер уделил главной героине клипа, роль которой досталась актрисе Соломии Кирилловой, известной по фильму "Памфир".

"Мне было очень важно, чтобы эта героиня воплощала образ настоящей украинки, которая чувствует настоящее. В ее глазах должна быть вся глубина нашего народа", — пояснил Бадоев.

Клип Алана Бадоева Фото: Пресслужба

Режиссер признался, что этот клип — посвящение украинским женщинам: "Хотелось, чтобы наши женщины увидели эту работу и почувствовали: мы их ценим, любим, уважаем. Они — наша гордость и наше будущее", — подытожил Алан Бадоев.

Клип Алана Бадоева Фото: Пресслужба

Клип Алана Бадоева Фото: Пресслужба

Клип Алана Бадоева Фото: Пресслужба

Клип Алана Бадоева Фото: Пресслужба

Клип Алана Бадоева Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских представил яркий клип к новому треку.

Кроме этого, Фокус писал, что Макс Барских и Алан Бадоев провели масштабный кинопоказ шоу в Киеве.