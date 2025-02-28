Українка розшифрувала послання з "Книги мертвих" у Єгипті: що дізналась вчена (фото)

Наталія Бондаренко в інтерв’ю Фокусу відповідає на найцікавіші питання про Стародавній Єгипет, піраміди, гробниці, мумії, а також розшифровує загадкову цитату з "Книги мертвих".

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27-річна українська вчена Наталія Бондаренко стала учасницею польсько-єгипетської археологічної місії, прийнявши запрошення від Варшавського університету. Дослідниця займалась вивченням частин саркофагів, знайдених на території храму цариці Хатшепсут у Дейр ель-Бахрі (Єгипет).

В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу дослідниця відповідає на найцікавіші питання про Стародавній Єгипет, піраміди, гробниці, мумії, а також розшифровує цитату з легендарної "Книги мертвих".

Наталія поблизу храма цариці Хатшепсут в Дейр ель-Бахрі Фото: Наталія Бондаренко

У TikTok ви розповідали про "Книгу мертвих". Що це таке? Чи справді у тих записах є якісь прокляття чи попередження?

— Я впевнена, що багато хто чув про єгипетську "Книгу мертвих". Варто розуміти, що це не книга у звичайному розумінні, а збірка релігійних текстів або ж "заклинань". Їх має знати померла людина, що безперешкодно пройти усі випробування, які чекають на неї у потойбічному світі Дуат та потрапити до Іару, тобто раю. Тексти писали на папірусі, стінах саркофага та гробниці. Жодних проклять там не знайдете, бо це ж робилось для захисту душі померлого. Станом на сьогодні найкраще збереженим вважається "Папірус Ані" (близько 1250 р. до н.е.). Я найбільше люблю частину про зважування серця у залі Маат, там є такі слова: "Я не робив жодного зла, я не завдав горя, я не завдав шкоди худобі… (загалом перераховується близько 40 можливих гріхів — Ред.). Я чистий (повторюється чотири рази)". Це заклинання 125, де померлий засвідчує про свою невинність.

Таємниці загробного життя

Чому стародавні єгиптяни так вірили у загробне життя і присвячували цій темі стільки уваги?

— Дійсно, життя стародавніх єгиптян було зосереджене навколо різноманітних ритуалів, віри в Дуат, вічне життя та відродження душі. Кожна людина бажала уподібнитися до бога або фараона, бо вони мали безумовне право на вічне життя, тож потрібно було виконувати численні приписи за життя та після смерті.

Для чого вони займались муміфікацією?

— Муміфікація була однією з похоронних практик стародавніх єгиптян. Подібний ритуал з’являється лише у Стародавньому царстві (близько 2700 р. до н.е.). Це робили задля збереження тіла, щоб продовжити життя у Дуаті. За віруваннями, лише так душа зможе повернутися у тіло померлого та переродитися. Першою муміфікованою особою вважається бог Осіріс, якого вбив його брат — Сет. Дружина Осіріса, Ісіда, з допомогою Анубіса змогла муміфікувати свого чоловіка, який потім переродився.

Прокляття фараонів

Чи справді дослідників гробниць супроводжують прокляття? Існує багато міфів про ту ж гробницю Тутанхамона, відкриту Говардом Картером.

— Міф щодо "прокляття фараонів" набув особливої популярності після відкриття Картером гробниці Тутанхамона у 1922 році. За різними даними, 13 осіб, які були дотичні до відкриття гробниці, померли протягом декількох років після цього. Можливою причиною загибелі учасників експедиції вважається грибок.

Чому в оформлені гробниці так багато жовтих тонів, блакитних, червоних? Ці кольори мають певний символізм?

— Так, кольорові малюнки у гробницях та храмах були не лише для реалістичного зображення сцен життя, але й мали певний символізм. Найбільше це прослідковується у релігійних сценах: певний єгипетський бог мав чіткі канони, як його потрібно зображувати. Наприклад, Осіріс завжди з зеленою шкірою та у білій короні Верхнього Єгипту. Крім того, чоловіки завжди мають більш коричнево-червонувату шкіру, аніж жінки. Богів також розфарбовували золотавим кольором, саме тому гробниці часто оформлені в жовтих тонах, бо це наближення до божественності та вічного життя.

Зображення бога Осіріса в гробниці чиновника Сенеджема ТТ1 Фото: Наталія Бондаренко

Чому давні єгиптяни так часто зображували жуків скарабеїв і чому поклонялись котам?

— Зображення скарабея символізує бога Хепрі, який відповідав за циклічність руху сонця. Такі амулети носили для захисту. Наприклад, у поховальному обряді скарабеєм накривали серце, щоб покійний не зміг збрехати під час зважування серця у залі Маат. Щодо котів, то їхнє зображення символізувало такі божества, як Сехмет, Бастет чи Мафдет. Коти полюють на гризунів та змій й нібито захищають фараона від небезпеки. У царських гробницях є численні мумії цих тварин.

Шлях до гробниці Клеопатри

В одному зі своїх відео ви розповідали про Кетлін Мартінез, яка, ймовірно, знайшла шлях до гробниці Клеопатри. Що вчені сподіваються побачити у цьому похованні?

— Кетлін Мартінез — вчена з Домінікани, яка займається пошуком гробниці Клеопатри з 2005 року. Розкопки переважно відбуваються в Александрії, а саме у храмі Тапосіріс-Магна. Наразі вже знайдено 27 гробниць та 10 мумій, дві з яких позолочені, що може свідчити про царське поховання десь поблизу. На території храму також є численні тунелі. Дослідники вважають, що один із них може вести до гробниці Клеопатри та Марка Антонія. Будемо за цим спостерігати.

Ви розповідали про нову наукову сенсацію — відкриття гробниці фараона Тутмоса ІІ. Що про це відомо?

— Гробницю фараона Тутмоса ІІ відкрили на західному березі Луксору. Британсько-єгипетська команда провела колосальну роботу. Про приналежність гробниці до владного прошарку свідчать залишки блакитної стелі з жовтими зірками. Директор археологічної місії професор Літерленд з Кембриджського університету знайшов порожнє приміщення, оскільки мумію Тутмоса ІІ віднайшли ще два століття тому. Через затоплення гробниці тисячі років тому єгиптяни мусили перенести фараона в інше місце. Окрім того, знайдено фрагменти глеків з алебастру, що містять згадки імен Тутмоса ІІ та цариці Хатшепсут. Це дозволяє беззаперечно констатувати, що гробниця належала саме Тутмосу ІІ, що наближає вчених до нових відкриттів.

Хто збудував єгипетські піраміди

— Стародавні єгиптяни, якщо коротко. Жодні прибульці чи велетні цим не займались. Дійсно, єгипетські піраміди вражають своїм розміром, зокрема висота найбільшої близько 146 метрів. Втім, нам уже відома технологія їхнього будівництва. До цього долучали селян (відомо навіть про окреме поселення будівельників), які працювали під керівництвом найкращих архітекторів. Підтверджують це й археологічні записи, де вказано, яку платню та скільки їжі на день отримували робітники. 2-тонні блоки підіймалися за допомогою насипів з піску, а переправлялися міцними суднами.

Наталія працює зі знахідками, виявленими на території храму цариці Хатшепсут Фото: Наталія Бондаренко

Чи цікава стрічка "Мумія" 1999 року для вас як єгиптолога?

— Цей фільм я називаю своїм квитком у єгиптологію. Коли побачила його у дитинстві, то вже не могла обрати для себе інший шлях. Вражає рівень підготовки та виробництва фільму, реквізит та звучання, наближене до давньоєгипетської мови. Цей фільм дає натхнення досліджувати Стародавній Єгипет, а це головне.

Нагадаємо, 35-річний ІТ-спеціаліст Станіслав Поліський разом із дружиною Вікторією зважились на незвичайну авантюру — оселились та розпочали ремонт в одній з покинутих хат неподалік від Чорнобильської зони. Подружжя регулярно публікує на YouTube відео про своє повсякденне життя, враження та цікаві знахідки. Фокус поспілкувався зі Станіславом про цей унікальний експеримент.