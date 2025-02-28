Украинка расшифровала послание из "Книги мертвых" в Египте: что узнала ученая (фото)

Наталья Бондаренко в интервью Фокусу отвечает на самые интересные вопросы о Древнем Египте, пирамидах, гробницах, мумиях, а также расшифровывает загадочную цитату из "Книги мертвых".

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27-летняя украинская ученая Наталья Бондаренко стала участницей польско-египетской археологической миссии, приняв приглашение от Варшавского университета. Исследовательница занималась изучением частей саркофагов, найденных на территории храма царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри (Египет).

В эксклюзивном интервью Фокусу Наталья отвечает на самые интересные вопросы о Древнем Египте, пирамидах, гробницах, мумиях, а также расшифровывает цитату из легендарной "Книги мертвых".

Наталия вблизи храма царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри Фото: Наталія Бондаренко

В TikTok вы рассказывали о "Книге мертвых". Что это такое? Действительно ли в тех записях есть какие-то проклятия или предупреждения?

— Я уверена, что многие слышали о египетской "Книге мертвых". Стоит понимать, что это не книга в обычном понимании, а сборник религиозных текстов или "заклинаний". Их должен знать умерший человек, чтобы беспрепятственно пройти все испытания, которые ждут его в потустороннем мире Дуат и попасть в Иар, то есть рай. Тексты писали на папирусе, стенах саркофага и гробнице. Никаких проклятий там не найдете, потому что это делалось для защиты души умершего. На сегодня лучше всего сохранившимся считается "Папирус Ани" (около 1250 г. до н.э.). Я больше всего люблю часть о взвешивании сердца в зале Маат, там есть такие слова: "Я не делал никакого зла, я не принес горя, я не навредил скоту… (всего перечисляется около 40 возможных грехов — Ред.). Я чист (повторяется четыре раза)". Это заклинание 125, где умерший свидетельствует о своей невиновности.

Тайны загробной жизни

Почему древние египтяне так верили в загробную жизнь и посвящали этой теме столько внимания?

— Действительно, жизнь древних египтян была сосредоточена вокруг различных ритуалов, веры в Дуат, вечную жизнь и возрождение души. Каждый человек хотел уподобиться богу или фараону, потому что они имели право на вечную жизнь. Нужно было выполнять многочисленные предписания при жизни и после смерти.

Для чего они занимались мумификацией?

— Мумификация была одной из погребальных практик древних египтян. Подобный ритуал появляется только в Древнем царстве (около 2700 г. до н.э.). Это делали для сохранения тела, чтобы продлить жизнь в Дуате. Согласно верованиям, только так душа сможет вернуться в тело умершего и переродиться. Первым мумифицированным считается бог Осирис, которого убил его брат — Сет. Жена Осириса, Исида, с помощью Анубиса смогла мумифицировать своего мужа, который затем переродился.

Проклятие фараонов

Исследователей гробниц сопровождают проклятия? Существует много мифов о той же гробнице Тутанхамона, открытой Говардом Картером.

— Миф о "проклятии фараонов" стал очень популярным после открытия Картером гробницы Тутанхамона в 1922 году. По разным данным, 13 человек, которые были причастны к открытию гробницы, умерли в течение нескольких лет после этого. Возможной причиной гибели участников экспедиции считается грибок.

Почему в оформлении гробницы так много желтых тонов, голубых, красных? Эти цвета имеют определенный символизм?

— Да, цветные рисунки в гробницах и храмах были не только для реалистичного изображения сцен жизни, но и имели определенный символизм. Больше всего это прослеживается в религиозных сценах: определенного египетского бога нужно было изображать согласно четкому канону. Например, Осирис всегда с зеленой кожей и в белой короне Верхнего Египта. Кроме того, мужчины всегда имеют более коричнево-красноватую кожу, чем женщины. Богов также раскрашивали золотистым цветом, поэтому гробницы часто оформлены в желтых тонах знак приближение к божественности и вечной жизни.

Изображение бога Осириса в гробнице чиновника Сенеджема ТТ1 Фото: Наталія Бондаренко

Почему древние египтяне так часто изображали жуков скарабеев и зачем поклонялись котам?

— Изображение скарабея символизирует бога Хепри, который отвечал за цикличность движения солнца. Такие амулеты носили для защиты. Например, в погребальном обряде скарабеем накрывали сердце, чтобы покойный не смог солгать во время взвешивания сердца в зале Маат. Что касается котов, то их изображение символизировало такие божества, как Сехмет, Бастет или Мафдет. Коты охотятся на грызунов и змей и якобы защищают фараона от опасности. В царских гробницах есть многочисленные мумии этих животных.

Путь к гробнице Клеопатры

В одном из своих видео вы рассказывали о Кэтлин Мартинез, которая, вероятно, нашла путь к гробнице Клеопатры. Что ученые надеются увидеть в этом захоронении?

— Кэтлин Мартинез — ученая из Доминиканы, которая занимается поиском гробницы Клеопатры с 2005 года. Раскопки преимущественно происходят в Александрии, а именно в храме Тапосирис-Магна. Сейчас уже найдено 27 гробниц и 10 мумий, две из которых позолоченные, что может свидетельствовать о царском захоронении где-то поблизости. На территории храма также есть многочисленные тоннели. Исследователи считают, что один из них может вести к гробнице Клеопатры и Марка Антония. Будем наблюдать за этим.

Вы рассказывали о новой научной сенсации — открытии гробницы фараона Тутмоса II. Что об этом известно?

— Гробницу фараона Тутмоса II открыли на западном берегу Луксора. Британско-египетская команда провела колоссальную работу. О принадлежности гробницы к высшему слою свидетельствуют остатки голубого потолка с желтыми звездами. Директор археологической миссии профессор Литерленд из Кембриджского университета нашел пустое помещение, поскольку мумию Тутмоса II обнаружили еще два века назад. Из-за затопления гробницы египтяне перенесли фараона в другое место. Кроме того, найдены фрагменты кувшинов из алебастра, содержащие упоминания имен Тутмоса II и царицы Хатшепсут. Это позволяет констатировать, что гробница принадлежала именно Тутмосу II, что приближает ученых к новым открытиям.

Кто построил египетские пирамиды

— Древние египтяне, если коротко. Никакие пришельцы или великаны этим не занимались. Действительно, египетские пирамиды поражают своим размером, в частности высота самой большой около 146 метров. Впрочем, нам уже известна технология их строительства. К этому привлекали крестьян (известно даже об отдельном поселении строителей), которые работали под руководством лучших архитекторов. Подтверждают это и археологические записи, где указано, какую плату и сколько еды в день получали рабочие. 2-тонные блоки поднимались с помощью насыпей из песка, а переправлялись крепкими судами.

Наталья работает с находками, обнаруженными на территории храма царицы Хатшепсут Фото: Наталія Бондаренко

Вам как египтологу интересен фильм "Мумия" 1999 года?

— Этот фильм я называю своим билетом в египтологию. Когда увидела его в детстве, то уже не могла выбрать для себя другой путь. Поражает уровень подготовки и производства фильма, реквизит и звучание, приближенное к древнеегипетской речи. Этот фильм дает вдохновение исследовать Древний Египет, а это главное.

Напомним, 35-летний IТ-специалист Станислав Полесский вместе с женой Викторией решились на необычную авантюру — поселились и начали ремонт в одном из заброшенных домов неподалеку от Чернобыльской зоны. Супруги регулярно публикуют на YouTube видео о своей повседневной жизни, впечатлениях и интересных находках. Фокус пообщался со Станиславом об этом уникальном эксперименте.