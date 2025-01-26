"Там монстры два метра длиной": украинец рассказал о своей жизни в Чернобыле (фото)

Киевлянин Станислав Полесский начал ремонт в заброшенном доме вблизи зоны отчуждения. Фокус расспросил у него о быте, интересных находках, а также мифических мутантах, о которых все говорят.

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35-летний Станислав Полесский и его жена Виктория из Киева решились на интересный эксперимент: поселились и начали ремонт в одном из заброшенных домов вблизи Чернобыльской зоны. Своим впечатлениями и неожиданными находками супруги регулярно делятся со зрителями на YouTube.

Станислав говорит, что работает в сфере IT, а в свободное время обожает бродить по заброшенным зданиям, подземельям и крышам, а также ходить в экстремальные туры. Фокус расспросил у него об этом незаурядном опыте.

Станислав Полиский и его жена Виктория Фото: Instagram | Stas Polessky Urbex

Для чего вы поселились в Чернобыле?

— Если честно, это художественный акт. Мы с женой часто путешествовал туда, чтобы отдохнуть, а сейчас решились на эксперимент и начали ремонт в заброшенном доме. Это последнее село перед зоной отчуждения — там очень много никому не нужных домов.

Вы там постоянно живете?

— Нет, максимум были неделю.

Как изменилась зона отчуждения за последние годы?

— До полномасштабного вторжения я регулярно туда ездил, начиная еще с 2010 года. Дома разрушаются, потому что нет ухода — все гниет, подтекает и промерзает. Улицы зарастают кустами и деревьями, зато ожила дикая природа: часто видим кабанов, лисиц, оленей и лошадей Пржевальского. Говорят, что есть и медведи. Помню, когда шел в первый поход, то очень боялся нападения волков — даже взял для защиты ультразвуковой отпугиватель. К счастью, видел их только несколько раз и то издалека.

Мутанты и монстры

Иногда люди рассказывают о мутантах и монстрах. Замечали что-то подобное?

— Ни разу, но в сети гуляет видео, снятое сотрудниками зоны отчуждения в селе Копачи, что в четырех километрах от реактора. Там они увидели какое-то полностью лысое существо — нечто среднее между собакой и волком. Скорее всего, это больная собака. Также люди часто рассказывают об аномальных сомах, которые живут в канале вокруг станции. Эти монстры выросли до двух метров в длину, потому что никто их не вылавливает. Туристам кажется, что это мутанты.

Станислав обожает бродить по заброшенным зданиям, подземельям и крышам Фото: Instagram | Stas Polessky Urbex

Кто-то проверял, насколько они загрязнены радиацией?

— Конечно, очень сильно. Этот вид рыб живет на дне, в иле, а там как раз оседает радиация.

А в каком состоянии сейчас растения?

— Влияние радиации можно заметить разве на соснах и елках вблизи "рыжего леса". Они покручены и очень странно растут — веточками вниз.

Какие находки в Чернобыльской зоне вас больше всего удивили?

— На самом деле много всего. Личные вещи людей, мебель, детские конструкторы, книги, открытки и фотоальбомы. Когда-то наткнулся на пачку советских рублей. Но выносить оттуда ничего нельзя, потому что это криминал.

Тело в морге

Что за история с брошенным телом в морге?

— Существует легенда, что после взрыва на атомной станции в местном морге не успели похоронить тело бездомного. Вроде бы ликвидаторы где-то там его и закопали. Насколько это правдивая история, никто не знает.

Видел в социальных сетях, что вы недавно нашли в посадке мешок со щенками.

— Мы с женой услышали странный звук. Подумали, что это уже возле самого села воют волки. Пошли в разведку и увидели этот мешок. Кто-то из местных выбросил щенков возле свалки — завязал в узел, без еды и воды. Там пять девочек и один мальчик. Временно забрали малышей себе на дачу, но ищем им новых владельцев. Кто может забрать, то пишите, пожалуйста, в Instagram.

Кстати, а что с самоселами? Сколько их осталось?

— Где-то 100 человек. Раньше в самой зоне было до 10 сел, где жили люди, а сейчас это всего три населенных пункта: сам Чернобыль, Куповатое и Теремцы. Местные жители преимущественно пожилого возраста. Знаю только одного молодого, который поселился в доме своих родителей.

Зона отчуждения Фото: Станислав Полесский | Личный архив

Как они там живут?

— Один раз в пять недель к ним приезжал автомобиль с продуктами. Не знаю, как сейчас. Из благ цивилизации там только свет, а газа нет. Интересно, что самоселы особо не жалуются на радиацию. Те, кто оттуда выехал, по их словам, раньше умерли. Есть такой парадокс.

Рыжий лес

Насколько вредно ездить в Чернобыль?

— Мы всегда берем с собой дозиметр. Одно из самых загрязненных мест со свободным доступом — это рыжий лес возле четвертого реактора. Как раз туда дул ветер в первые дни после аварии. Все деревья изменили цвет, получив колоссальную дозу облучения. Часть из них ликвидаторы похоронили. Остальные, якобы, в нормальном состоянии. Если идти без дозиметра, то кажется, что это самый обычный лес. Впрочем, как уже говорил, некоторые веточки растут нетипично — и это единственная мутация, официально подтвержденная учеными.

В Чернобыле есть очень опасные места Фото: Станислав Полесский | Личный архив

Где еще дозиметр зашкаливает ?

— Преимущественно возле могильников техники. Один из них — "Рассоха", который был расположен в трех километрах от ограждения зоны, на сегодня ликвидирован. Там в свое время можно было увидеть вертолеты, военную технику, грузовики, пожарные машины и даже мотоциклы. Загрязнение на самом деле не критическое, но в 50-100 раз превышает норму. Также очень опасно в подвале припятской медико-санитарной части, где хранятся вещи пожарных, которые тушили реактор. Ходил туда два раза, но лучше бы этого не делал. Не дай Бог вдохнешь радиоактивные частицы, то может быть всякое — даже рак легких. Знаю, что в Буряковке есть много металлолома, в частности желтый робот Joker, который работал на крыше реактора — его еще показывали в сериале "Чернобыль" от HBO. Многие опасные локации нигде не обозначены. Однажды мы с Викой решили сделать привал. Когда подошли к разрушенному ограждению, то дозиметр начал просто разрываться.

В зоне отжига есть могильники техники Фото: Станислав Полесский | Личный архив В зоне отжига есть могильники техники Фото: Станислав Полесский | Личный архив

Не боитесь последствий?

— Если соблюдать правила безопасности, то ничего страшного не произойдет. Я вам даже больше скажу — благодаря таким многокилометровым походам мое здоровье только улучшилось, потому что от сидячего образа жизни сейчас стало только хуже.

Возвращаются другими людьми

Что будет, если вас поймают?

— Так ловили же. Оформляли протокол, а потом приходилось платить штраф. Кажется, 340 гривен.

Я слышал, что до полномасштабной войны там было много иностранных туристов.

— Да, особенно после выхода сериала. Я сам подрабатывал гидом и водил их. Бывало, что за один день на выходных заезжало до 1500 человек. Иностранцы очень этим прониклись. Говорили, что возвращались оттуда другими людьми. Когда видят трагедию таких масштабов, то переосмысливали свою жизнь. Идешь и понимаешь, что это большой город, где никто не живет, все застыло в этой советской эпохе — дома, улицы, вывески, транспаранты, как будто попадаешь в машину времени.

Напомним, ранее Фокус писал, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха. Однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".