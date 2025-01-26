"Там монстри два метри завдовжки": українець розказав про своє життя у Чорнобилі (фото)

Киянин Станіслав Поліський почав ремонт у покинутій хаті поблизу зони відчуження. Фокус розпитав у нього про побут, цікаві знахідки, а також міфічних мутантів, про які всі говорять.

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35-річний Станіслав Поліський та його дружина Вікторія з Києва наважились на цікавий експеримент: поселились й почали ремонт в одній з покинутих хат поблизу Чорнобильської зони. Своїм побутом, враженнями та несподіваними знахідками подружжя регулярно ділиться з глядачами на YouTube.

Станіслав каже, що працює у сфері IT, а у вільний час обожнює блукати по закинутих будівлях, підземеллях та дахах, а також ходити в екстремальні тури. Фокус розпитав у нього про цей непересічний досвід.

Станіслав Поліський та його дружина Вікторія Фото: Instagram | Stas Polessky Urbex

Для чого ви поселились у Чорнобилі?

— Якщо чесно, це художній витвір. Ми з дружиною часто подорожував туди, щоб відпочити, а зараз наважились на експеримент й почали ремонт у покинутій хаті. Це останнє село перед зоною відчуження — там дуже багато нікому не потрібних будинків.

Ви там постійно живете?

— Ні, максимум були тиждень.

Як змінилась зона відчуження за останні роки?

— До повномасштабного вторгнення я регулярно туди їздив, починаючи з 2010 року. Будинки руйнуються, бо немає догляду — все гниє, підтікає та промерзає. Вулиці заростають кущами й деревами, натомість ожила дика природа: часто бачимо кабанів, лисиць, оленів та коней Пржевальського. Кажуть, що є й ведмеді. Пам’ятаю, коли йшов у перший похід, то дуже боявся нападу вовків — навіть взяв для захисту ультразвуковий відлякувач. На щастя, бачив їх тільки декілька разів і то здалеку.

Мутанти й покручі

Іноді люди розповідають про мутантів і покручів. Помічали щось подібне?

— Жодного разу, але в мережі гуляє відео, зняте співробітниками зони відчуження у селі Копачі, що за чотири кілометри від реактора. Там вони побачили якусь повністю лису істоту — щось середнє між собакою і вовком. Швидше за все, то хвора собака. Також люди часто розповідають про аномальних сомів, які живуть у каналі навколо станції. Ці монстри виросли до двох метрів завдовжки, бо ніхто їх не виловлює. Туристам здається, що то мутанти.

Станіслав обожнює блукати по закинутих будівлях, підземеллях та дахах Фото: Instagram | Stas Polessky Urbex

Хтось перевіряв, наскільки вони забруднені радіацією?

— Звичайно, дуже забруднені. Цей вид риб живе на дні, у мулі, а там якраз осідає радіація.

А в якому стані зараз рослини?

— Вплив радіації можна помітити хіба на соснах і ялинках поблизу "рудого лісу". Вони покручені й дуже дивно ростуть — гілочками вниз.

Які знахідки у Чорнобильській зоні вас найбільше здивували?

— Насправді багато всього. Особисті речі людей, меблі, дитячі конструктори, книги, листівки та фотоальбоми. Колись натрапив на пачку радянських карбованців. Але ж виносити звідти нічого не можна, бо це кримінал.

Тіло у морзі

Що за історія з покинутим тілом в морзі?

— Існує легенда, що після вибуху на атомній станції в місцевому морзі не встигли поховати тіло безхатька. Начебто ліквідатори десь там його і закопали. Наскільки це правдива історія, ніхто не знає.

Бачив у соціальних мережах, що ви недавно знайшли у посадці мішок з цуценятами.

— Ми з дружиною почули дивний звук. Подумали, що це вже біля самісінького села виють вовки. Пішли у розвідку й побачили цей мішок. Хтось з місцевих викинув цуценят біля звалища — зав’язав у вузол, без їжі та води. Там п’ять дівчаток і один хлопчик. Тимчасово забрали малечу собі на дачу, але шукаємо їм нових власників. Хто може забрати, то пишіть, будь ласка, в Instagram.

До речі, а що з самоселами? Скільки їх лишилося?

— Десь 100 чоловік. Раніше у самій зоні було до 10 сіл, де жили люди, а зараз це всього три населених пункти: сам Чорнобиль, Купувате та Теремці. Місцеві мешканці переважно похилого віку. Знаю лише одного молодого, який поселився у батьківській хаті.

Зона відчуження Фото: Станіслав Поліський | Особистий архів

Як вони там живуть?

— Один раз на п’ять тижнів до них приїжджав автомобіль з продуктами. Не знаю, як зараз. З благ цивілізації там тільки світло, а газу немає. Цікаво, що самосели особливо не скаржаться на радіацію. Ті, хто звідти виїхав, за їхніми словами, раніше вмерли. Є такий парадокс.

Рудий ліс

Наскільки шкідливо їздити у Чорнобиль?

— Ми завжди беремо з собою дозиметр. Одне з найбільш забруднених місць з вільним доступом — це рудий ліс біля четвертого реактора. Якраз туди дув вітер у перші дні після аварії. Усі дерева змінили колір, отримавши колосальну дозу опромінення. Частину з них ліквідатори поховали. Решта, нібито, у нормальному стані. Якщо йти без дозиметра, то здається, що це звичайнісінький ліс. Втім, як уже казав, деякі гілочки ростуть нетипово — і це єдина мутація, офіційно підтверджена науковцями.

У Чорнобилі є дуже небезпечні місця Фото: Станіслав Поліський | Особистий архів

Де ще дозиметр зашкалює?

— Переважно біля могильників техніки. Один з них — "Розсоха", що був розташований за три кілометри від огорожі зони, на сьогодні ліквідований. Там свого часу можна було побачити гвинтокрили, військову техніку, вантажівки, пожежні машини й навіть мотоцикли. Забруднення насправді не критичне, але у 50-100 разів перевищує норму. Також дуже небезпечно в підвалі прип’ятської медико-санітарної частини, де зберігаються речі пожежників, які тушили реактор. Ходив туди два рази, але краще б цього не робив. Не дай Боже вдихнеш радіоактивні частинки, то може бути всяке — навіть рак легенів. Знаю, що у Буряківці є багато брухту, зокрема жовтий робот Joker, який працював на даху реактора — його ще показували у серіалі "Чорнобиль" від HBO. Багато небезпечних локацій ніде не позначені. Одного разу ми з Вікою вирішили зробити привал. Коли підійшли до зруйнованої огорожі, то дозиметр почав просто розриватися.

У зоні віджучення є могильники техніки Фото: Станіслав Поліський | Особистий архів У зоні віджучення є могильники техніки Фото: Станіслав Поліський | Особистий архів

Не боїтесь наслідків?

— Якщо дотримуватися правил безпеки, то нічого страшного не станеться. Я вам навіть більше скажу — завдяки таким багатокілометровим походам моє здоров’я тільки покращилося, бо від сидячого способу життя зараз стало тільки гірше.

Повертаються іншими людьми

Що буде, якщо вас зловлять?

— Так ловили ж. Оформляли протокол, а потім доводилось платити штраф. Здається, 340 гривень.

Я чув, що до повномасштабної війни там було багато іноземних туристів.

— Так, особливо після виходу серіалу. Я сам підпрацьовував гідом і водив їх. Бувало, що за один день на вихідних заїжджало до 1500 людей. Іноземці дуже цим перейнялись. Казали, що поверталися звідти іншими людьми. Коли бачать трагедію таких масштабів, то переосмислювали своє життя. Йдеш і розумієш, що це велике місто, де ніхто не живе, все застигло у цій радянській епосі — будинки, вулиці, вивіски, транспаранти, наче потрапляєш у машину часу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів".