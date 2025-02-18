"Імпровізована сценка": у школі №309 прокоментували інцидент із імітованим побиттям військового

Директорка школи, де трапився інцидент, увечері вирішила дати свій коментар стосовно події. Вона назвала ситуацію "неприпустимою", запевнила, що сценка не була частиною сценарію, а також пообіцяла провести виховні роботи із учнями.

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Під час святкового концерту у столичній школі №309 учні показали на сцені виставу, у якій фігурував військовий: за сюжетом сценки, його побив цивільний громадянин. Лише після того, як у мережі активно поширили відео зі сценкою обурені українці, а міністр освіти України Оксен Лісовий відгукнувся про подію, в адміністрації школи вирішили дати коментар. Його написала увечері 17 лютого директорка навчального закладу, у якому трапився інцидент.

Вона попросила вибачення перед усіма, кого сценка "зачепила або образила", а також повідомила про те, що наразі здійснено у навчальному закладі та що планується для того, аби врегулювати ситуацію.

"Ми вже провели службове розслідування, зібрали пояснення від усіх причетних і проінформували відповідні органи", — написала директорка.

В результаті такого "розслідування", як повідомила очільниця навчального закладу, вона з’ясувала, що ця сценка із побиттям військового не була частиною запланованої святкової програми. Що стосується нагляду педагогів за тим, що готують діти, то він "виявився недостатнім".

"Учні, які створили сценку, не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту", — йдеться у дописі.

Також директорка закладу написала про те, що у школі вже запланували "виховні заходи" для учнів. Серед них — розмови із військовими та "цикл уроків із медіаграмотності". Водночас у школі "посилять контроль" за організацією та проведенням виховних заходів, запевнила очільниця.

Нагадаємо, у мережі активно обговорювали інцидент у одній із київських шкіл, де діти під час вистави продемонстрували побиття військовослужбовця ЗСУ, що скоював цивільний громадянин. На ньому було видно, як до людини у військовій формі підходить цивільний, який одним ударом збиває його із ніг. Про це Фокус повідомляв 17 лютого.

Невдовзі на скандал відреагував міністр освіти Оксен Лісовий, який сказав, що йому "дико" від побаченого. За його словами, це "ганебно" і "неприпустимо" у той час, коли вже третій рік триває повномасштабне вторгнення. Подробиці Фокус розповідав у окремому матеріалі.