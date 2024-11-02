130 толчков за 10 дней: ученые опасаются, что Землю ждет новое крупное землетрясение

Начиная с 9 октября сейсмологи зафиксировали более сотни подземных толчков, сосредоточенных в одном регионе.

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Шквал из 130 землетрясений сотрясает Долину Смерти — невероятное количество подземных толчков было зафиксировано в регионе, начиная с 9 октября. Эксперты опасаются, что подземные толчки могут быть предвестниками крупного землетрясения, которое вот-вот обрушится на мир, пишет Daily Mail.

Первые подземные толчки были зафиксированы в Долине Смерти в Калифорнии 9 октября. По словам геофизика Геологической службы США Элизабет Кочран, в общей сложности было зафиксировано 130 землетрясений, а самые сильные из них произошли 25 октября магнитудой 4,7 и 4,5.

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Эксперты отмечают, что серия подземных толчков не нанесла ущерба Национальному парку, а также близлежащим городам и поселкам. Однако ученые опасаются, что подземные толчки могут быть предвестниками более крупного землетрясения, которое обрушится на мир в скором времени.

Отметим, что скопление землетрясений, также известное как "рой", не является чем-то необычным, но все же вызывает опасения. Дело в том, что система разломов Долины Смерти известна своей интенсивной сейсмической активностью, вызывающей землетрясения магнитудой до 7.

По словам директора Невадской сейсмологической лаборатории в Университете Невады в Рино Кристи Роу, в данный момент они с коллегами отслеживают уровень толчков, поскольку он может существенно повлиять на долину Лас-Вегаса.

Известно, что активность в регионе существенно возросла 25 октября — ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. За ним последовало крупнейшее на сегодняшний день зафиксированное событие: землетрясение магнитудой 4,7. Еще один значимый подземный толчок произошел в тот же день и его магнитуда составила 4,5.

По словам Роу, рои землетрясений — обычное явление в Неваде, однако ученые встревожены, так как за подобными событиями могут наступать более значимые землетрясения. Ученые отмечают, что Долина Смерти имеет целую историю возникновения крупных землетрясений. Например, в 2019 году здесь зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1, которое оставило глубокую трещину в земле в Калифорнии.

При этом наиболее сильным толчком за последние 20 лет стало землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовало еще 28 землетрясений магнитудой 4,5 и выше — они продолжались в течение следующих пяти дней.

Известно, что три основные линии разлома проходят через Долину Смерти:

Северная зона разлома Долины Смерти (NDVFZ);

зона разлома Черные горы (BMFZ);

Южная зона разлома Долины Смерти (SDVFZ).

Группы землетрясений в Калифорнии часто вызывают страх перед Большим землетрясением — гипотетическим землетрясением большой магнитуды, которое, по словам экспертов, может произойти в любое время вдоль разлома Сан-Андреас.

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