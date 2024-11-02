130 поштовхів за 10 днів: учені побоюються, що на Землю чекає новий великий землетрус

Починаючи з 9 жовтня сейсмологи зафіксували понад сотню підземних поштовхів, зосереджених в одному регіоні.

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Шквал зі 130 землетрусів стрясає Долину Смерті — неймовірну кількість підземних поштовхів було зафіксовано в регіоні, починаючи з 9 жовтня. Експерти побоюються, що підземні поштовхи можуть бути провісниками великого землетрусу, який ось-ось обрушиться на світ, пише Daily Mail.

Перші підземні поштовхи було зафіксовано в Долині Смерті в Каліфорнії 9 жовтня. За словами геофізикині Геологічної служби США Елізабет Кочран, загалом було зафіксовано 130 землетрусів, а найсильніші з них сталися 25 жовтня магнітудою 4,7 і 4,5.

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Експерти зазначають, що серія підземних поштовхів не завдала шкоди Національному парку, а також прилеглим містам і селищам. Однак учені побоюються, що підземні поштовхи можуть бути провісниками більшого землетрусу, який обрушиться на світ незабаром.

Зазначимо, що скупчення землетрусів, також відоме як "рій", не є чимось незвичайним, але все ж викликає побоювання. Річ у тім, що система розломів Долини Смерті відома своєю інтенсивною сейсмічною активністю, що викликає землетруси магнітудою до 7.

За словами директорки Невадської сейсмологічної лабораторії в Університеті Невади в Ріно Крісті Роу, наразі вони з колегами відстежують рівень поштовхів, оскільки він може істотно вплинути на долину Лас-Вегаса.

Відомо, що активність у регіоні істотно зросла 25 жовтня — вчені зафіксували землетрус магнітудою 4,2. За ним виникла найбільша на сьогодні зафіксована подія: землетрус магнітудою 4,7. Ще один значущий підземний поштовх стався того самого дня і його магнітуда становила 4,5.

За словами Роу, рої землетрусів — звичайне явище в Неваді, проте вчені стурбовані, тому що за подібними подіями можуть наступати більш значущі землетруси. Вчені зазначають, що Долина Смерті має цілу історію виникнення великих землетрусів. Наприклад, 2019 року тут зафіксували землетрус магнітудою 7,1, який залишив глибоку тріщину в землі в Каліфорнії.

При цьому найсильнішим поштовхом за останні 20 років став землетрус магнітудою 6,4. За ним виникло ще 28 землетрусів магнітудою 4,5 і вище — вони тривали протягом наступних п'яти днів.

Відомо, що три основні лінії розлому проходять через Долину Смерті:

Північна зона розлому Долини Смерті (NDVFZ);

зона розлому Чорні гори (BMFZ);

Південна зона розлому Долини Смерті (SDVFZ).

Групи землетрусів у Каліфорнії часто викликають страх перед Великим землетрусом — гіпотетичним землетрусом великої магнітуди, який, за словами експертів, може статися в будь-який час уздовж розлому Сан-Андреас.

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