"Было волнительно": женщина забронировала 191 номер в отеле ради концерта Тейлор Свифт (фото)

Ребекка Фокс поспешила забронировать номера в отеле для фанатов Тейлор Свифт, прежде чем администрация повысила на них цену.

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Жительница штата Луизиана (США) Ребекка Фокс забронировала 191 номер в отеле на время трехнедельных концертов Тейлор Свифт в Новом Орлеане. Об этом пишет FOX News.

Когда 34-летняя поп-звезда объявила о своем турне, американка поспешила забронировать номера в отеле. Первоначально она запросила 20 мест в Holiday Inn, однако эта цифра существенно изменилась.

"Они были крайне обеспокоены, но все же изменили свое мнение. И с тех пор это было волнительно", — сказала фанатка певицы.

Когда Фокс посетила один из концертов Свифт в Аризоне, она заметила, что некоторые отели взимают с гостей двойную плату после того, как они уже забронировали номер. Американка сказала, что не хочет, чтобы у фанатов певицы в Новом Орлеане были такие же проблемы, поэтому она заплатила около 500 долларов за номер. Женщина также обработала сотни запросов в Facebook.

Фокс заявила, что не взимала дополнительную плату за номера и не получала прибыли от бронирований Фото: TikTok

Фокс заявила, что не взимала дополнительную плату за номера и не получала прибыли от бронирований.

"Мы хотим убедиться, что Новый Орлеан — лучший, самый гостеприимный и безопасный город, и что люди прекрасно проведут здесь время", — сказала она.

Специалисты отмечает, что тур "The Eras Tour" принесет городу значительный экономический подъем.

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