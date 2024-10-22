"Тост с ногами": модель придумала, как быстро заработать деньги в интернете (фото)

Косплеер Сильверлури Ло наступает ногой на ломтик хлеба на несколько секунд, затем упаковывает его и продает фанатам по всему миру.

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Модель в Instagram Сильверлури Ло из Тайваня вдавливает пальцы ног в ломтики хлеба и продает их по 20 фунтов за штуку. Об этом пишет What's The Jam.

Женщина, которая является известным косплеером, недавно придумал так называемый "тост с ногами". Это стало ее необычным способом легкого заработка в интернете.

Инфлюенсер нажимает ногой на ломтик хлеба на несколько секунд, оставляя на нем свой след. Затем она продает его фанатам по всему миру.

Один "тост с ногами" стоит 20 фунтов стерлингов Фото: Jam Press

Сильверлури говорит, что у поклонников есть возможность оставить хлеб себе в качестве сувенира или поджарить его и съесть. Она разместила рекламу этой услуги на своей странице в Instagram и сказала, что любой желающий может оформить заказ через ее личные сообщения. Недавно девушка попала в заголовки местных газет.

"Спасибо всем за вашу поддержку. Ноги на хлебе продаются на удивление хорошо, хахаха", — сказала она в интервью.

Сильверлури добавила, что продолжит думать над новыми темами в будущем Фото: Jam Press

Сильверлури также добавила, что продолжит думать над новыми темами в будущем.

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