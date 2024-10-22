"Тост із ногами": модель придумала, як швидко заробити гроші в інтернеті (фото)
Косплеєр Сільверлурі Ло наступає ногою на скибочку хліба на кілька секунд, потім запаковує його і продає фанатам по всьому світу.
Модель в Instagram Сільверлурі Ло з Тайваню вдавлює пальці ніг у скибочки хліба і продає їх по 20 фунтів за штуку. Про це пише What's The Jam.
Жінка, яка є відомим косплеєром, нещодавно вигадала так званий "тост із ногами". Це стало її незвичайним способом легкого заробітку в інтернеті.
Інфлюенсер натискає ногою на скибочку хліба на кілька секунд, залишаючи на ньому свій слід. Потім вона продає його фанатам по всьому світу.
Сільверлурі каже, що у шанувальників є можливість залишити хліб собі як сувенір або підсмажити його і з'їсти. Вона розмістила рекламу цієї послуги на своїй сторінці в Instagram і сказала, що будь-хто може оформити замовлення через її особисті повідомлення. Нещодавно дівчина потрапила в заголовки місцевих газет.
"Спасибі всім за вашу підтримку. Ноги на хлібі продаються напрочуд добре, хахаха", — сказала вона в інтерв'ю.
Сільверлурі також додала, що продовжить думати над новими темами в майбутньому.
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