"Тост із ногами": модель придумала, як швидко заробити гроші в інтернеті (фото)

Косплеєр Сільверлурі Ло наступає ногою на скибочку хліба на кілька секунд, потім запаковує його і продає фанатам по всьому світу.

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Модель в Instagram Сільверлурі Ло з Тайваню вдавлює пальці ніг у скибочки хліба і продає їх по 20 фунтів за штуку. Про це пише What's The Jam.

Жінка, яка є відомим косплеєром, нещодавно вигадала так званий "тост із ногами". Це стало її незвичайним способом легкого заробітку в інтернеті.

Інфлюенсер натискає ногою на скибочку хліба на кілька секунд, залишаючи на ньому свій слід. Потім вона продає його фанатам по всьому світу.

Один "тост із ногами" коштує 20 фунтів стерлінгів Фото: Jam Press

Сільверлурі каже, що у шанувальників є можливість залишити хліб собі як сувенір або підсмажити його і з'їсти. Вона розмістила рекламу цієї послуги на своїй сторінці в Instagram і сказала, що будь-хто може оформити замовлення через її особисті повідомлення. Нещодавно дівчина потрапила в заголовки місцевих газет.

"Спасибі всім за вашу підтримку. Ноги на хлібі продаються напрочуд добре, хахаха", — сказала вона в інтерв'ю.

Сільверлурі додала, що продовжить думати над новими темами в майбутньому Фото: Jam Press

Сільверлурі також додала, що продовжить думати над новими темами в майбутньому.

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