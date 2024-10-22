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"Тост із ногами": модель придумала, як швидко заробити гроші в інтернеті (фото)

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Фото: колаж Фокус | Дівчина придумала легкий спосіб заробити

Косплеєр Сільверлурі Ло наступає ногою на скибочку хліба на кілька секунд, потім запаковує його і продає фанатам по всьому світу.

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Модель в Instagram Сільверлурі Ло з Тайваню вдавлює пальці ніг у скибочки хліба і продає їх по 20 фунтів за штуку. Про це пише What's The Jam.

Жінка, яка є відомим косплеєром, нещодавно вигадала так званий "тост із ногами". Це стало її незвичайним способом легкого заробітку в інтернеті.

Інфлюенсер натискає ногою на скибочку хліба на кілька секунд, залишаючи на ньому свій слід. Потім вона продає його фанатам по всьому світу.

Модель продає хліб, тост з ногами, дивацтва в інтернеті, незвичайних товар, наступає ногами на хліб, ноги моделі, косплеєр Fullscreen
Один "тост із ногами" коштує 20 фунтів стерлінгів
Фото: Jam Press

Сільверлурі каже, що у шанувальників є можливість залишити хліб собі як сувенір або підсмажити його і з'їсти. Вона розмістила рекламу цієї послуги на своїй сторінці в Instagram і сказала, що будь-хто може оформити замовлення через її особисті повідомлення. Нещодавно дівчина потрапила в заголовки місцевих газет.

"Спасибі всім за вашу підтримку. Ноги на хлібі продаються напрочуд добре, хахаха", — сказала вона в інтерв'ю.

Модель продає хліб, тост з ногами, дивацтва в інтернеті, незвичайних товар, наступає ногами на хліб, ноги моделі, косплеєр Fullscreen
Сільверлурі додала, що продовжить думати над новими темами в майбутньому
Фото: Jam Press

Сільверлурі також додала, що продовжить думати над новими темами в майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.