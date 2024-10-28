"Було бентежно": жінка забронювала 191 номер у готелі заради концерту Тейлор Свіфт (фото)

Ребека Фокс поспішила забронювати номери в готелі для фанатів Тейлор Свіфт, перш ніж адміністрація підвищила на них ціну.

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Мешканка штату Луїзіана (США) Ребека Фокс забронювала 191 номер у готелі на час тритижневих концертів Тейлор Свіфт у Новому Орлеані. Про це пише FOX News.

Коли 34-річна попзірка оголосила про своє турне, американка поспішила забронювати номери в готелі. Спочатку вона запросила 20 місць у Holiday Inn, проте ця цифра істотно змінилася.

"Вони були вкрай стурбовані, але все ж змінили свою думку. І відтоді це було бентежно", — сказала фанатка співачки.

Коли Фокс відвідала один із концертів Свіфт в Аризоні, вона помітила, що деякі готелі стягують з гостей подвійну плату після того, як вони вже забронювали номер. Американка сказала, що не хоче, щоб у фанатів співачки в Новому Орлеані були такі ж проблеми, тому вона заплатила близько 500 доларів за номер. Жінка також опрацювала сотні запитів у Facebook.

Фокс заявила, що не стягувала додаткової плати за номери і не отримувала прибутку від бронювань Фото: TikTok

Фокс заявила, що не стягувала додаткової плати за номери й не отримувала прибутку від бронювань.

"Ми хочемо переконатися, що Новий Орлеан — найкраще, найгостинніше і найбезпечніше місто, і що люди чудово проведуть тут час", — сказала вона.

Фахівці зазначають, що тур "The Eras Tour" принесе місту значний економічний підйом.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка носить тугий корсет по 23 години на день. Сара Вает перейшла від помірного носіння до тугої шнурівки та поставила за мету зменшити талію до неймовірних 37,5 см. Для цього вона розробила спеціальний графік тренувань і дотримується збалансованої дієти.

Також стало відомо, що модель придумала, як швидко заробити гроші в інтернеті. Косплеєр Сільверлурі Ло наступає ногою на скибочку хліба на кілька секунд, потім запаковує її й продає фанатам по всьому світу.