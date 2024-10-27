Прагнення до рекорду: жінка носить тугий корсет по 23 години на день (фото)

Сара Вает перейшла від помірного носіння корсетів до тугого шнурування і поставила за мету зменшити талію до неймовірних 37,5 см. Для цього вона розробила спеціальний графік тренувань і дотримується збалансованої дієти.

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49-річна Сара Вает з Портленда, (штат Орегон, США) з талією 15,7 дюйма (майже 40 см) хоче стати ще тоншою, щоб побити світовий рекорд. Наразі жінка носить корсет по 23 години на добу, сім днів на тиждень. Про це пише What's The Jam.

Американка зацікавилася ідеєю побити світовий рекорд Гіннесса, коли зрозуміла, що вже не так далека від мети. Нині рекорд належить Кеті Джун зі США, чия талія становить рівно 15 дюймів (38,1 см).

Щоб зробити талію тоншою, Сара перейшла від помірного носіння корсетів до тугої шнурівки. Жінка сповнена рішучості досягти своєї мети й зменшити об'єм талії до неймовірних 14,7 дюйма (37,5 см).

"Я зацікавилася ідеєю побити світовий рекорд, коли це стало виглядати правдоподібно. Я перейшла від помірного носіння корсетів до тугої шнурівки дуже поступово, і мені було достатньо просто дізнатися, наскільки я витривала, і не квапити події. Мені подобається перевіряти себе. Коли я бачу результат, це допомагає мені зосередитися і не лінуватися. Я трохи змінила підхід до тренувань, щоб зменшити запалення й уникнути гіпертрофії м'язів живота. Я менше бігаю і більше підіймати тяжкості", — розповіла американка.

Нещодавно Сара почала займатися силовими тренуваннями Фото: Jam Press

Нещодавно Сара почала займатися силовими тренуваннями, оскільки вважала, що це буде сумісно з її метою. Вона виявила, що біг не сприяє досягненню її цілей, оскільки призводить до збільшення товщини косих м'язів живота. Наразі вона тренується по одній годині на день п'ять днів на тиждень, чотири з яких присвячує підняттю важких предметів і тільки одну годину бігу.

Вона не дотримується суворої дієти, проте відмовилася від алкоголю, оскільки він викликає мігрені. Мігрень змушує Сару зробити перерву в тренуваннях з корсетом. Зараз вона прагне домогтися більшого прогресу і носить його до 23 годин на день. Для цього вона зашнуровує його якомога тугіше.

Жінка не дотримується суворої дієти Фото: Jam Press

Більшу частину дня і вночі вона послаблює його, щоб було зручніше. Її друзі та сім'я дуже підтримують її в прагненні побити світовий рекорд. Чоловік Сари та її маленька донька знаходять її дії трохи дивними, але вони люблять її і хочуть підтримати. Її заявку на реєстрацію в Книзі рекордів Гіннесса вже подано, і вона має намір досягти показника в 14,7 дюйма (37,5 см) до травня 2025 року.

"Це буде складно, але я не думаю, що це нереально", — додала Сара.

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