Стремление к рекорду: женщина носит тугой корсет по 23 часа в день (фото)

Сара Вает перешла от умеренного ношения корсетов к тугой шнуровке и поставила цель уменьшить талию до невероятных 37,5 см. Для этого она разработала специальный график тренировок и придерживается сбалансированной диеты.

Related video

49-летняя Сара Вает из Портленда, (штат Орегон, США) с талией 15,7 дюйма (почти 40 см) хочет стать еще тоньше, чтобы побить мировой рекорд. В настоящее время женщина носит корсет по 23 часа в сутки, семь дней в неделю. Об этом пишет What's The Jam.

Американка заинтересовалась идеей побить мировой рекорд Гиннесса, когда поняла, что уже не так далека от цели. В настоящее время рекорд принадлежит Кэти Джун из США, чья талия составляет ровно 15 дюймов (38,1 см).

Чтобы сделать талию тоньше, Сара перешла от умеренного ношения корсетов к тугой шнуровке. Женщина полна решимости достичь своей цели и уменьшить объем талии до невероятных 14,7 дюймов (37,5 см).

"Я заинтересовалась идеей побить мировой рекорд, когда это стало выглядеть правдоподобно. Я перешла от умеренного ношения корсетов к тугой шнуровке очень постепенно, и мне было достаточно просто узнать, насколько я вынослива, и не торопить события. Мне нравится проверять себя. Когда я вижу результат, это помогает мне сосредоточиться и не лениться. Я немного изменила подход к тренировкам, чтобы уменьшить воспаление и избежать гипертрофии мышц живота. Я меньше бегаю и больше поднимаю тяжести", — рассказала американка.

Недавно Сара начала заниматься силовыми тренировками Фото: Jam Press

Недавно Сара начала заниматься силовыми тренировками, поскольку посчитала, что это будет совместимо с ее целью. Она обнаружила, что бег не способствует достижению ее целей, поскольку приводит к увеличению толщины косых мышц живота. В настоящее время она тренируется по одному часу в день пять дней в неделю, четыре из которых посвящает поднятию тяжестей и только один час бегу.

Она не придерживается строгой диеты, однако отказалась от алкоголя, поскольку он вызывает мигрени. Мигрень вынуждает Сару сделать перерыв в тренировках с корсетом. В настоящее время она стремится добиться большего прогресса и носит его до 23 часов в день. Для этого она зашнуровывает его как можно туже.

Женщина не придерживается строгой диеты Фото: Jam Press

Большую часть дня и ночью она ослабляет его, чтобы было удобнее. Ее друзья и семья очень поддерживают ее в стремлении побить мировой рекорд. Муж Сары и ее маленькая дочь находят ее действия немного странными, но они любят ее и хотят поддержать. Ее заявка на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса уже подана, и она намерена достичь показателя в 14,7 дюйма (37,5 см) к маю 2025 года.

"Это будет сложно, но я не думаю, что это нереально", — добавила Сара.

Ранее Фокус сообщал, что 105-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия. Кэтлин Хеннингс отпраздновала свой день рождения в кругу семьи и близких друзей. Во время вечеринки она дала два важных совета для тех кто хочет дожить до ее лет.

Также стало известно, что 35-летняя женщина раскрыла свой секрет молодости. Кристн Уолмсли благодарит за свою красоту "круглое лицо и полные щеки", но у нее есть один трюк, которым она решила поделиться с подписчиками в соцсетях.