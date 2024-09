20 лет карьере Тейлор Свифт: почему принцесса шоу-бизнеса с приданным $ 1,3 млрд бежит из под венца

К 20-летнему юбилею карьеры самой популярной певицы планеты Фокус раскрывает все секреты творчества, бизнеса и личной жизни Тейлор Свифт.

На днях 34-летняя певица Тейлор Свифт стала самой титулованной певицей в истории MTV Video Music Awards, получив 7 наград и доведя их число до 30. Она побила рекорд Бейонсе – 26 премий MTV, Мадонны – 20, Леди Гаги – 19. У Тейлор еще 14 премий Грэмми, 40 American Music Awards, 39 премий Billboard Music Awards. Она продала 200 млн дисков, попав в список "Форбс" с состоянием $1,3 млрд. Ее Eras Tour – это 146 стадионных концертов в 20 странах мира. Известны 13 ее "официальных" кавалеров. Последние четыре раза объявляли о свадьбе, но следовал разрыв. Фокус берется разгадать истоки творчества звезды и нежелания замужества самой известной "сбежавшей невесты" мирового шоу-бизнеса.

Соцсети – в помощь

Папа Тейлор Свифт – крупный бизнесмен, мама – менеджер по маркетингу. В 11 лет девочка победила в песенном конкурсе, но хотела стать актрисой. В 12 научилась играть на гитаре и сочинила первую песню. Ради талантливого ребенка родители переехали в Нэшвилл – столицу стиля кантри. Родители сосредоточились на певческой карьере дочери – в 14 лет подписан контракт на выпуск альбома с Sony. Тейлор – самая юная артистка, кому удалось это сделать. Еще в 2005 году, в 16 лет, умная девочка Тейлор Свифт (ее IQ 160, норма – 120, выше 150 – считается, гений) начала требовать от лейблов, чтобы они ее продвигали в соцсетях (в 2003—2004 годах в США были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook), что не было ими принято с пониманием.

Поэтому Тейлор Свифт сама начала со странички на MySpace, напрямую взаимодействуя с поклонниками: интуитивно певица поняла, что это даст толчок ее популярности. Прилежно отвечала на все комментарии, выкладывая свои песни. Однажды Тейлор Свифт провела автограф-сессию, которая длилась семнадцать часов вместо запланированных тринадцати. Три тысячи фанатов смогли сделать селфи с любимой певицей. Сегодня у нее более 140 млн подписчиков-фанов – так называемых- свифтис – это, в основном, девушки. Почему девушки – объясним ниже. Эта армия девиц – королевство Тейлор, которое является мощным оружием в спорах со звездными недругами и бизнес-корпорациями.

Война Тейлор Свифт с Канье Уэстом

В 21 год артистка получает первую награду за MTV Video Music Awards-2009 за клип на песню You Belong with Me . А в зале в это время попивал виски из бутылки уже легендарный на тот момент рэпер и очень "сложный" человек (чтобы помягче выразиться) – Канье Уэст. Вышла Свифт на сцену такая вся принцесса – в серебряном платье – и начала произносить речь благодарности, как неожиданно рэпер взобрался ту же сцену и, отобрав у обескураженной девушки микрофон, нагло заявил, что видео Single Ladies Бейонсе, номинированное в этой же категории, гораздо лучше и в принципе является "лучшим видео всех времен".

Канье Уэст забирает микрофон у Тейлор Свифт

Публика продолжала хлопать и визжать, но даже она сообразила – что-то, блин, не то это все. Канье вывели из зала, а Тейлор Свифт скомкано закончила спич – настроение было испорчено и вызов – брошен. Позднее даже тогдашний президент Барак Обама назовет Канье Уэста "придурком".

Скандальный эпизод с Канье Уэстом

Я честно посмотрел оба клипа. Заливал Канье (не только за воротник). У Бейонсе – просто ритмичный танцевальный релиз с верчением всех округлых форм в кадре. В то время как в клипе Тейлор Свифт – целая история и внятный хук в припеве. Можете сравнить.

Бейонсе - Single Ladies (Put a Ring on It)

Тейлор Свифт - You Belong with Me

Юной Тейлор Свифт нравится парнишка. Но у него есть красавица с офигенной тачкой. Тейлор старательно изображает серую мышку в очках. Но в финале она раскроется и покажет, придя на школьный бал в белоснежном платье, кто тут настоящая принцесса. Красавец ее обнимает, соперница, нервно что-то крича, удаляется. И чисто в цифрах Тейлор Свифт бьет Бейонсе почти в 2 раза: сейчас у Single Ladies (Put a Ring on It) – 968 млн просмотров, а у You Belong with Me — 1,6 млрд.

В песне так описывается конкурентка:

"Она носит высокие каблуки, а я — кроссовки,

Она – капитан группы поддержки, а я на трибунах.

Мечтаю о том дне, когда ты проснешься и поймешь,

Что все, что ты искал, всегда было рядом".

И идет комплимент кавалеру, которого кадрит лирическая героиня Тейлор Свифт:

"У тебя улыбка, которой можно осветить весь город…"

Какой мужчина не растает от такого "электрического" комплимента?

Перчатка была брошена: война Тейлор Свифт с Канье Уэстом началась. Любопытно, что уже в 2015 году одну из своих наград Канье Уэсту придется принимать из рук Тейлор Свифт, которая порвала мировые чарты своим альбомом "1989" (2014). Посмотрите: на фото рэпер получает награду Video Vanguard Award от Тейлор Свифт во время MTV Video Music Awards 30 августа 2015 года – и оба они, конечно, улыбаются.

Канье Уэст получает награду Video Vanguard Award от Тейлор во время MTV Video Music Awards, 30 августа 2015 года

Но Уэст, вероятно, испытал немало противоречивых чувств: эта певица, которую он считал выскочкой, все прибавляла обороты. Тогда этот чудный человек решил сообщить, что все это – только благодаря его выходке. В сингле Famous 2016 года есть такие строчки: "I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that bitch famous" ("Думаю, мы с Тейлор еще можем заняться сексом / Почему? Да потому что я сделал эту су*ку знаменитой"). Всякий раз его "заезды" особенно забавно выглядят на фоне того, что он ниже на Тейлор на целых пять сантиметров. В общем, явно в нем клокочет разгоряченное тщеславие.

Тейлор была оскорблена и в сетях сразу отреагировала. Тогда Уэст со своей женой Ким Кардашьян выложили в сеть телефонный разговор, где он просит у Тейлор разрешение на использование имени певицы – в сексуальном контексте. Та, смеясь, дает такое разрешение.

Через довольно большой промежуток времени в сеть будет выложена не сфабрикованная запись, где понятно, что о строчке "про су*ку" речь не шла. Разведенная Кардашьян потом что-то лепетала в оправдание.

А тогда стаи хейтеров закидали Тейлор Свифт эмодзи с изображением змей: мол, змеюка ты подколодная. У Тейлор началась депрессия. Однако толпа ее фанаток поддержала певицу. И в августе 2017 певица выпустила первый сингл шестого альбома Reputation, где она — в образе повелительницы змей: 8 млн стриминговых прослушиваний за 24 часа. Все неудачи она трансформировала в творчество и прибыль.

Taylor Swift — Look What You Made Me Do

И в этой песне под названием "Кстати, до чего вы меня довели" Тейлор Свифт резко отвечает Канье Уэсту:

"Мне не нравятся твои хитрые игры,

И роль дурочки, что ты мне отвел.

Малыш, я восстала из мертвых, для меня это обычное дело,

Ты мог говорить не всю правду.

У меня есть список врагов, но твое имя выделено красным,

Однажды я с тобой справилась, справлюсь и сейчас".

В хите This Is Why We Can’t Have Nice Things с пластинки Reputation (спасает "Репутацию!") звучало еще откровеннее и ироничнее: "Было так круто снова стать друзьями, я дала тебе второй шанс, но ты воткнул мне нож в спину, пока жал руку, вот она – проблемка".

Альбом Тейлор Свифт на вершинах хит-парадов, фанатки визжат от восторга, наблюдают как бы сериал, где в главной роли – неподражаемая, не дающая себя в обиду Ее Высочество Принцесса Тейлор Свифт.

Бизнес-войны Тейлор Свифт

Но она не спускала и бизнес-обиды. Первые 6 альбомов (Taylor Swift — 2006, Fearless — 2008, Speak Now — 2010, Red — 2012, 1989 – 2014, Reputation – 2017) певица записала на лейбле Big Machine Records. Контракт истек. Она захотела выкупить права на мастер-записи. Но Скотт Борчетта, основатель BMR, стал выкручивать ей руки, чтобы она заключила контракт на следующие 10 лет. Свифт уперлась. Тогда он продал эти записи. Да непросто, а якобы структурам, близким Канье Уэсты. На зло.

И что? Тейлор советуется со свифтис, описывая в Сети ситуацию. И какая-то певица советует ей сделать беспроигрышный трюк. В 2023 году Тейлор Свифт берет и перезаписывает свой культовый альбом "1989" заново с меткой "Версия Тейлор", поскольку авторские права на песни остались за ней. Это беспрецедентный случай в мировом шоу-бизе.

И этот альбом в слегка измененном виде – снова на вершине чартов Billboard. Помните, сколько было проигрышей у артистов в судах своим корпорациям из-за подобных проблем. Джордж Майкл, Принс – всех слили. А тут – раз! – и одним ходом оставляешь в дураках и лейбл, и Канье Уэста. Более того, мстительная Тейлор Свифт попросила фанаток покупать с платформ песни только с пометкой "Версия Тейлор". Те так и сделали. Полная победа и попадание на обложку журнала Time, который назвал ее "Человеком года" в 2023.

Тейлор Свифт на обложке журнала Time в 2023

И попадание в список журнала "Форбс" с состоянием в $1,3 млрд. И количеством проданных записей она уела Канье Уэста тоже: у нее 200 млн дисков против его 130. Побила по всем статьям этого зазнайку!

О нюансах творчества и личной жизни Тейлор Свифт

Голос, прямо скажем, у нее не выдающийся. Но ее образ принцессы-воина-победительницы заразителен. А тексты песен довольно сильные и автобиографичные: поэтому-то наша аудитория к ней в целом равнодушна, за исключением украинских свифтис, знающих английский. А певица еще любит для фанаток оставлять всякие пасхалки, чтобы те покопались: к чему в тексте "красный шарф" или о каком ресторане идет речь.

Музыку Тейлор Свифт далеко не всегда пишет сама (привлекая массу талантливых продюсеров и сонграйтеров), а вот тексты – за ней. Американские филологи утверждают, что ее песенные опусы – настоящая поэзия. Их изучают в университетах США.

Ок, если Свифт — сторителлер, то о чем она нам вещает? Все о том же – карьерном росте, битвах с конкурентами, но главное – о подробностях своих романов: от начала до разрыва. У нее 13 официальных кавалеров (иногда называют цифру 17). Музыканты, актеры, последний пока – футболист. Четыре последних раза дело шло к свадьбе, но – увы.

Всех принцев описывать не имеет смысла. Но, например, вот что писали медиа о Тейлор Свифт и диджее Кельвине: "25-летняя красотка и ее 31-летний бойфренд собираются вскоре завести детей и мечтают родить сначала мальчика. По словам источника, приближенного к окружению знаменитостей, Тейлор и Кельвин обсуждают будущую свадьбу. Влюбленные уже определились с местом проведения торжества — это роскошный отель в пригороде Лондона, а также рассчитали, что на первый семейный праздник потратят около двух миллионов долларов". А потом: "Певица Тейлор Свифт, чья переменчивая личная жизнь полна интриг, собралась замуж за диджея Кельвина Харриса, однако недавно в прессе появлялись слухи о том, что звездная пара решила поставить точку в отношениях и расстаться". Тю! И так — уже несколько раз.

Медиа уже поженили Тейлор Свифт и ее бойфренда Джо Элвина в 2015

Про сегодняшнего кавалера пишут следующее: "34-летний известный игрок в американский футбол Трэвис Келси и Тейлор Свифт давно считают себя неофициально помолвленными. Они на 100% настроены провести остаток своей жизни вместе и создать семью. Но Тейлор Свифт готова выйти замуж только при условии того, что перед этим будет заключен жесткий брачный контракт. Тейлор ни за что не пойдет к алтарю без брачного контракта…». Скорее всего и в пятый раз не пойдет к алтарю? Почему? Помните фильм "Сбежавшая невеста"?

Тейлор Свифт вкалывает уже 20 лет – с детства. И всегда она была и остается Принцессой: блестки, стразы, пышные платья. Вечной Принцессой, коллекционирующей Принцев. Если она выйдет замуж, ей придется сказать себе: "Стоп". А писать о чем? О детях и кастрюлях? Она же – Питер Пен в юбке.

В ее самой популярной песне Blank space ("Свободное место") с 3,4 млрд просмотров сказано:

"Рада встрече, где ты был?

Я могу показать тебе столько невероятного:

Магию, сумасшествие, рай, порок,

Увидев тебя, я подумала:

"Боже, какое личико!

Ты выглядишь как моя следующая ошибка.

Любовь – игра, хочешь сыграть?

Большое наследство, смокинг и галстук –

Я читаю тебя, как модный журнал.

У меня длинный список бывших –

Они считают меня ненормальной,

Но в нем есть свободное место,

И я впишу туда твое имя".

Клип на знаковую песню Blank space Тейлор Свифт

Все ясно? Она читает новых кавалеров, как модный журнал, а прочитав – выбрасывает. Ее уже в западной прессе начинают поругивать за "аморальное поведение". Но Тейлор Свифт ничего не боится. Кроме одного – создания семьи. Ведь тогда она перестанет быть Принцессой. А все девочки хотят быть принцессами. Поэтому и кукла Барби – такая популярная. Поэтому и свифтис готовы десятилетиями наблюдать за жизнью своего кумира – тем более, что она делится с ними всем – даже самыми интимными и лирическими подробностями: в стихах, блогах, клипах.

Формула творчества Тейлор Свифт: вечно юная Принцесса (Питер Пен в юбке) – роман и расставание с очередным Принцем – альбом на эту тему. Причем она честно предупреждает обо всем своих кавалеров в песнях:

"Мы молоды и безрассудны,

А когда мы зайдем слишком далеко,

Я оставлю тебя без сил

Или со страшным шрамом.

Ведь розы в моем саду полны шипов".

Тейлор Свифт носит цветочное платье, но эта "роза" далеко не безобидна: помните о шипах

Целевая аудитории певицы и она сама – это одно целое. Поэтому Тейлор Свифт так нравилось перезаписывать старые вещи – наша молодая Принцесса возвращается в свое еще более юное и ослепительно-прекрасное прошлое. Однако 13 декабря Свифт будет 35. Сколько она выдержит в роли Принцессы, не взрослея? Такая проблемка была и у Элвиса Пресли, и у Майкла Джексона, и даже у Моцарта – ранних гениев, которые вечно хотели оставаться молодыми. Но ведь только Питер Пен смог оставаться всегда юным, и то – в сказке.