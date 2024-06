Концерти Тейлор Свіфт в Единбурзі спричинили землетруси, — сейсмологи

Співачка не вперше буквально змушує землю тремтіти. Минулого року сейсмологи вже фіксували невеликі землетруси на її шоу.

Американська співачка Тейлор Свіфт не тільки б'є рекорди з продажу квитків на свій "Era's Tour", а й, як виявилося, впливає на сейсмічну активність там, де проходять її аншлагові концерти. Так, шанувальники артистки так танцювали під час виступів, що спричинили сейсмічну активність в Единбурзі, Шотландія, повідомляє CBS News з посиланням на дані Британської геологічної служби (BGS).

Дослідники зазначають, що активні танці шанувальників артистки під її пісні спричинили сейсмічну активність, яка відчувалася майже за чотири милі від стадіону Мюррейфілд, де відбувався концерт.

Найбільшу сейсмічну активність викликали три пісні Свіфт: "Ready For It?", "Cruel Summer" and "Сhampagne problems".

"Ready For It?", за словами сейсмологів, починається з гучного, різкого баса і становить 160 ударів за хвилину, що робить цю пісню ідеальною для того, щоб викликати сейсмічні трясіння. За даними BGS, натовп передав близько 80 кіловат енергії, або приблизно стільки ж, скільки виробляють 10-16 автомобільних акумуляторів.

Концерт Тейлор Свіфт в Единбурзі

Під час концерту Свіфт 7 червня зафіксовано найбільшу сейсмічну активність: рух землі становив 23,4 нанометра.

Це не перший випадок, коли натовп спричиняє землетрус, і винуватцями зазвичай стають Свіфти. Так, під час гри плей-офф НФЛ 2011 року між "Сіетл Сіхокс" і "Нью-Орлеан Сейнтс" на стадіоні, який тоді називався "Квест Філд" у Сіетлі, Маршон Лінч провів гру, яка настільки роздратувала натовп, що вона спричинила тряску, зареєстровану сейсмометром. Вчених зацікавив струс стадіону, через що Лінч отримав нове прізвисько: "Звірячий землетрус". Але в липні минулого року Свіфт довела, що не тільки футбольні фанати можуть викликати тряску в Сіетлі. Під час її концерту "Era's Tour" на тому ж сейсмометрі було зареєстровано землетрус.

"Ready For It?" — пісня, яка викликає найбільшу сейсмоактивність на концертах Свіфт

"Фактична сила найсильнішого струсу землі була приблизно вдвічі більшою під час того, що я називаю "Звірячим землетрусом" (версія Тейлор). Звичайно, він тривав кілька годин. Оригінальний Beast Quake був святом для деяких дуже схвильованих фанатів, який тривав близько 30 секунд", — розповіла тоді CBS News Джекі Каплан-Ауербах, професор геології Університету Західного Вашингтона.

Коли в серпні Свіфт вирушила на стадіон SoFi в Лос-Анджелесі, дослідницька група Каліфорнійського технологічного інституту зафіксувала вібрації, які створюють 70 000 уболівальників на трибунах.

Датчики руху біля та на стадіоні, а також сейсмічні станції регіону зафіксували вібрації під час 43 із 45 її пісень. "You Belong with Me" мав найбільший локальний масштаб — 0,849.

