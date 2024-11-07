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Стиль життя

Принц Вільям розкрив обіцянку, яку дав доньці Шарлотті

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Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram | Принц Вільям з дітьми

Наразі спадкоємець престолу перебуває в Південній Африці. Його дітей та дружини поруч цього разу немає.

Принц Вільям розкрив обіцянку, яку він дав своїй доньці, принцесі Шарлотті, перед від’їздом у свою останню поїздку до Південної Африки, щоб відвідати Earthshot Awards. Про це пише Hello Magazine.

Майбутнього короля помітили з прикрасою у стилі браслетів дружби, популяризованих під час туру Eras Tour шанувальниками співачки Тейлор Свіфт, нагадуючи один із її віршів: "Зробіть браслети дружби / Скористайтеся моментом і спробуйте його". / У вас немає причин боятися".

Вільям носив на правій руці біло-блакитний браслет, виготовлений принцесою Шарлоттою вручну. На ньому було написано "тато", і коли майбутнього суверена запитали про браслет, він пояснив значення цього аксесуара.

Принц Вільям

"Якщо хочете, це реліквія з концерту Тейлор Свіфт, для якого моя донька вирішила створити браслет. Вона дала його мені, коли я поїхав. Тому я пообіцяв, що буду носити його і намагатися не згубити, поки буду тут", — зізнався чоловік Кейт Міддлтон.

Принц Вільям – не єдиний член його родини, який нещодавно носив браслет дружби – принцеса Шарлотта носила такий на Вімблдоні, а її брат принц Джордж носив браслет на матчі Євро-2024 Англія – Іспанія.

Принц Вільям з донькою Шарлоттою Fullscreen
Принц Вільям з донькою Шарлоттою
Фото: Getty Images

Дев’ятирічна принцеса Шарлотта здійснила свою мрію, коли зустрілася із співачкою особисто під час туру Eras Tour, коли Тейлор Свіфт виступала на стадіоні у Лондоні в червні 2024 року.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон стала більше цікавитися релігією на фоні боротьби з раком.

Також Фокус писав про ознаки одужання Кейт Міддлтон.