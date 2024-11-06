"Почувається дуже добре": Кейт Міддлтон повернулася в спортзал та планує поїздки

Дружина принца Вільяма закінчила курс хіміотерапії. Вона поступово повертається до звичайного життя.

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Кейт Міддлтон починає повертатися до звичайної рутини на фоні боротьби з онкологією. Про це пише Hello Magazine.

На початку осені 2024 принцеса Уельська розповіла, що завершила курс профілактичної хіміотерапії.

Роберт Джобсон, автор бестселера "Кетрін: Принцеса Уельська", вважає, що незабаром ми побачимо більше виходів дружини принца Вільяма, включно із закордонними поїздками, але вона дотримуватиметься підходу "менше — це краще", ретельніше вибираючи свої публічні появи.

"Наскільки я розумію, Кетрін почувається дуже добре. Вона знову тренується в тренажерному залі та робить усе, що хотіла робити", — зазначив експерт.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Письменник додав, що Міддлтон повернеться поетапно і буде робити речі, які важливі для неї: тому що вона не хоче хворіти знову, але також, тому що вона тепер має іншу перспективу.

"Її увага буде зосереджена на її сім’ї, і в той же час вона впорається з ключовими подіями. Я думаю, що Вільям дуже хоче, щоб вона повернулася", — вважає Джобсон, проте багатьох появ принцеси точно не варто очікувати найближчим часом.

"Оскільки Кетрін є головною жінкою-зіркою королівської сім’ї, насправді ви можете зробити більші заяви, якщо вас менше бачать", — додав експерт.

Ймовірно, подружжя відвідає Італію, куди вони мали поїхати ще на початку 2024 року.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Вони знову почнуть подорожувати, і я очікую, що наступного року вони здійснять принаймні один тур. Я очікував би поїздку до Канади чи кудись на якомусь етапі, а Італія — це та поїздка, яку вони могли б зробити за два-три дні", — зазначив Джобсон.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон стала більше цікавитися релігією на фоні боротьби з раком.

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