Три золоті правила: візажист розкрила секрети макіяжу принцеси Кейт Міддлтон (фото)

Кейт Міддлтон віддає перевагу природній красі. Яскраві фарби в макіяжі вона використовує тільки для зіркових виходів.

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Принцеса Уельська попри те, що проходить лікування від раку, намагається доглядати за шкірою обличчя. Візажист Стейсі Гілберт заявила, що у Кейт Міддлтон є три золотих правила в нанесенні макіяжу, повідомляє Еxpress.

За її словами, 42-річна дружина принца Вільяма віддає перевагу природному кольору обличчя, тому накладає стриманий макіяж. "Кейт використовує дуже легку основу, яка ідеально підходить до її тону шкіри. Крізь тональний крем можна побачити природну текстуру її шкіри, що зайвий раз доводить, що вона віддає перевагу мінімалістичному образу. Можна сказати, що Кейт категорично проти щільного покриття і занадто контурного макіяжу. Вона дійсно символізує природну красу жінки та витончене дорослішання. Незалежно від приводу, чи то грандіозна подія, чи то прогулянка з дітьми, вона завжди демонструє чудову, сяючу шкіру", — вважає Стейсі.

Крім тональної основи, якою вона клянеться, Кейт користується легкою помадою різних відтінків, як нюдових, так і рожевих. Але найчастіше її бачили з помадою у відтінку Rose Shimmer.

Принцеса Кейт Міддлтон Фото: Getty

Принцеса Вельська не забуває підкреслити свої виразні очі. Коли вона відвідує зіркові заходи, вона наносить більш яскраву підводку для очей і користується тушшю для вій. "Протягом останніх кількох років Кейт віддавала перевагу простим тонам у тінях для повік. Вона використовує суміш нейтральних кольорів, які добре змішуються, у поєднанні з підводкою для очей і тушшю для вій", — каже наш експерт з макіяжу.

За словами Гілберт, старша невістка короля Чарльза ІІІ віддає перевагу природному вигляду вій, але для виходу на публіку часто використовує туш для об'єму вій, що дає змогу створити природний образ, який, при цьому, привертає увагу, без використання накладних вій або постійного нарощування.

Кейт Міддлтон Фото: instagram.com/royalfamily_windsor

Раніше, 28 жовтня, Фокус писав про те, що сестра Кейт Міддлтон потрапила в скандал. Піппа Міддлтон і її чоловік Джеймс Метью вирішили закрити пішохідну доріжку для місцевих жителів, яка проходить територією їхнього шикарного маєтку в Західному Беркширі.