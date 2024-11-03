Три золотых правила: визажист раскрыла секреты макияжа принцессы Кейт Миддлтон (фото)

Кейт Миддлтон предпочитает естественную красоту. Яркие краски в макияже она использует только для звездных выходов.

Related video

Принцесса Уэльская несмотря на то, что проходит лечение от рака, старается ухаживать за кожей лица. Визажист Стейси Гилберт заявила, что у Кейт Миддлтон есть три золотых правила в нанесении макияжа, сообщает Еxpress.

По ее словам, 42-летняя супруга принца Уильяма предпочитает естественный цвет лица, поэтому накладывает сдержанный макияж. "Кейт использует очень легкую основу, которая идеально подходит к ее тону кожи. Сквозь тональный крем можно увидеть естественную текстуру ее кожи, что лишний раз доказывает, что она предпочитает минималистичный образ. Можно сказать, что Кейт категорически против плотного покрытия и слишком контурного макияжа. Она действительно символизирует естественную красоту женщины и изящное взросление. Независимо от повода, будь то грандиозное событие или прогулка с детьми, она всегда демонстрирует прекрасную, сияющую кожу", — считает Стейси.

Кроме тональной основы, которой она клянется, Кейт пользуется легкой помадой разных оттенков, как нюдовых, так и розовых. Но чаще всего ее видели с помадой в оттенке Rose Shimmer.

Принцесса Кейт Миддлтон Фото: Getty

Принцесса Уэльская не забывает подчеркнуть свои выразительные глаза. Когда она посещает звездные мероприятия, она наносит более яркую подводку для глаз и пользуется тушью для ресниц. "В течение последних нескольких лет Кейт отдавала предпочтение простым тонам в тенях для век. Она использует смесь нейтральных цветов, которые хорошо смешиваются, в сочетании с подводкой для глаз и тушью для ресниц", — говорит наш эксперт по макияжу.

По словам Гилберт, старшая невестка короля Чарльза ІІІ предпочитает естественный вид ресниц, но для выхода на публику часто использует тушь для объема ресниц, которая позволяет создать естественный, но при этом привлекающий внимание образ без использования накладных ресниц или постоянного наращивания.

Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/royalfamily_windsor

Ранее, 28 октября, Фокус писал о том, что сестра Кейт Миддлтон попала в скандал. Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтью решили закрыть пешеходную дорожку для местных жителей, которая проходит по территории их шикарного поместья в Западном Беркшире.