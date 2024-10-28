Перекрыла жителям дорогу: сестра Кейт Миддлтон попала в скандал (фото)

Пиппа Миддлтон со своей семьей живет в шикарном старинном особняке, стоимостью более 19 миллионов долларов. Пара запретила местным жителям пользоваться своей частной дорогой.

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Младшая сестра принцессы Уэльской Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтью попали в скандальную ситуацию из-за своего решения закрыть пешеходную дорожку для местных жителей, которая проходит по территории их шикарного поместья в Западном Беркшире, сообщает Мirror.

Загородный дом и земли ранее принадлежали дизайнеру сэру Теренсу Конрану, который позволял живущим поблизости людям пользоваться живописной частной дорогой, ведущей к его особняку. Но теперь пара предприняла шаги, чтобы положить этому конец, установив предупреждающие знаки "Частная собственность: нет публичного доступа" и "Посторонним вход воспрещен". Их решение заблокировать вход было местные жители назвали "возмутительным" и призвали пару отменить свое решение.

Пиппа Миддлтон со своим мужем Фото: Getty Images

Один из соседей Пиппы и Джеймса заявил: "Эти люди, похоже, чрезмерно оберегают свою собственность. Я не думаю, что это правильно. Мы тихие жители деревни, у нас здесь нет вандализма".

Известно, что сестра принцессы Кейт вышла замуж за управляющего хедж-фондом Джеймса, старшего брата звезды сериала "Сделано в Челси" Спенсера Мэтьюза, в 2017 году. Сейчас они живут в роскошном доме стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов вместе с тремя маленькими детьми: 5-летним Артуром, 3-летней Грейс и 2-летней Роуз.

Георгианская недвижимость с 32 комнатами, которую они купили в 2021 году, расположена на 60 гектарах рядом с лесом. Особняк резко контрастирует с более скромным коттеджем Аделаида принцессы Кейт и принца Уильяма в Виндзоре после их переезда из своей резиденции в Кенсингтонском дворце.

Ранее Фокус писал о том, что сестра Кейт Миддлтон в белом бикини замечена на роскошном карибском курорте.