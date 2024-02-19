Сестра Кейт Миддлтон на роскошном курорте выгуляла "невидимый" купальник

Пиппа вместе с мужем и детьми отдыхает на Карибах. Семья остановилась в отеле, который принадлежит родителям Джеймса Мэтьюза

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40-летняя Пиппа Миддлтон-Мэтьюз, младшая сестра принцессы Уэльской Кейт, продолжает наслаждаться семейным отдыхом в роскошном отеле Eden Rock на острове Сен-Бартс, принадлежащем семье ее мужа, пишет Daily Mail.

Она вместе с мужем и детьми часто появляется на пляже, плескаясь в чистой воде и выгуливая разноцветные бикини. Недавно папарацци "поймали" ее в купальнике, который был такого же оттенка, что и ее тело, поэтому издалека казалось, что на Пиппе вообще ничего нет. Позже, прогуливаясь по пляжу с Джеймсом, Пиппа надела тунику в тон купальнику, а глаза спрятала за круглыми солнцезащитными очками.

Бикини идеально сидело на ее стройной и подтянутой фигуре, которой она обязана многолетним занятиям спортом и участием во многих спортивных мероприятиях. Например, перед свадьбой она участвовала в велосипедной гонке на 3000 миль по Америке. Мисс Миддлтон также приняла участие в кросс-континентальной лыжной гонке по Босфору на 6,5 км и велопробеге из Лондона в Брайтон.

О Пиппе впервые заговорили после ее появления на свадьбе сестры в 2011 году. В 2017 году она вышла замуж за Джеймса Мэтьюза, британского предпринимателя. Уже вместе с мужем и зятем, Спенсером Мэтьюзом, Пиппа участвовала в соревнованиях по плаванию на 47 миль в Швеции, чтобы собрать деньги для Фонда Майкла Мэтьюза, благотворительной организации, созданной в память о брате ее мужа Майкле, который погиб при спуске с горы Эверест в 1999 году.

Сейчас сестра Кейт ограничила занятия спортом, поскольку появление детей заставило ее более осмотрительно относиться к своему здоровью . Она по-прежнему бегает и занимается фитнесом, но уже не так часто, как раньше.

Ранее Фокус писал, что Пиппа Миддлтон повторила образ сестры на коронации Чарльза III.