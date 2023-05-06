Пиппа Миддлтон повторила образ сестры на коронации Чарльза III (фото)

Пиппа пришла на коронацию в сопровождении брата и родителей.

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Младшая сестра принцессы Уэльской, Пиппа Миддлтон, а также ее брат Джеймс и родители Кэролл и Майкл стали почетными гостями на коронации Чарльза III, заняв свои места среди других членов королевской семьи.

На церемонию Пиппа выбрала элегантное пастельно-желтое платье-пальто от Claire Mischevani, дополнив его соответствующей шляпкой с плиссированой лентой, бледно-желтым клатчем и простым золотым ожерельем.

Сестра принцессы Уэльской выделялась в толпе гостей Фото: Getty

Ее образ был похож на один из ансамблей ее сестры, в котором та появлялась на королевских мероприятиях.

Джеймс тоже выбрал светло-желтый элемент в своем ансамбле, надев жилет этого цвета под темный пиджак и серые боюки.

68-летняя Кэрол выглядела элегантно в сапфировом платье, улыбаясь толпе рядом со своим мужем, 73-летним Майклом Миддлтоном, который надел костюм с красным галстуком с рисунком.

Родители Пиппы и Кейт: Майкл и Кэролл Миддлтоны Фото: Getty

Хотя технически Пиппа не является членом королевской семьи, на протяжении многих лет ее иногда замечали на официальных мероприятиях, устраиваемых Букингемским дворцом. Например, она и ее мама Кэрол Миддлтон ранее поддерживали Кейт, когда в декабре прошлого года принцесса Уэльская проводила службу "Вместе на рождественском гимне" в Вестминстерском аббатстве.

Пиппа и другие члены семьи Миддлтон также были среди гостей на королевских свадьбах принца Гарри и герцогини Меган, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри, который тоже был среди приглашенных, изменился в лице, увидев своих брата и отца.