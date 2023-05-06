Изменился в лице. На видео попала реакция принца Гарри на появление отца и брата на коронации

Похоже, что до примирения принца Гарри с его британскими родственниками еще очень далеко.

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Приезд принца Гарри на коронацию его отца, Чарльза III, долгое время оставался интригой, поскольку была вероятность, что в свете последних скандальных событий он может пропустить церемонию. Тем не менее герцог Сассекский прилетел в Великобританию коммерческим рейсом, хоть и без семьи. Однако отсутствие жены не помогло ему помириться со своими высокопоставленными родственниками. Как пишет Hello, он весьма красноречиво показал, какая пропасть сейчас между ним, его отцом-королем и братом Уильямом.

В сеть попали кадры, на которых принц Гарри сидит в Вестминстерском аббатстве перед коронацией короля Чарльза 6 мая вместе со своими кузенами принцессой Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, а также принцессой Евгенией и Джеком Бруксбэнком. Он выглядет довольным и расслабленным ровно до того момента, пока в здание не заходят Чарльз III с женой Камиллой и семья принца Уильяма, включая не только Кейт, но и их детей.

Красноречивій взгляд принца Гарри в сторону своих родственников Фото: Hello/скриншот

На видео – момент, когда Софи, графиня Уэссекска , проходит на свое место мимо него, а Гарри бросает взгляд на проход, и от его улыбки не остается и следа. Он выглядит напряженным и в какой-то мере даже сердитым.

На коронацию младший сын короля надел обычный костюм вместо традиционной военной формы, как остальные члены семьи. Это связано с тем, что Гарри сложил с себя обязанности работающего члена семейства и уехал в США,

К Гарри не присоединилась его жена Меган Маркл по этому историческому случаю, поскольку она решила остаться в США со своими двумя детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет. День коронации совпал с днем рождения первенца пары, принца Арчи, и вполне вероятно, что его отец вернется в США еще до окончания торжеств, чтобы успеть поздравить сына.

После их решения уйти в отставку в качестве старших членов королевской семьи в начале 2020 года отношения принца Гарри и Меган с королевской семьей стали предметом пристального внимания. Они не только переехали в Калифорнию, что привело к физической дистанции, но в СМИ просочились слухи об эмоциональной напряженности между принцем Гарри, Уильямом и Чарльзом. Например, в своих мемуарах "Запасной", которые были выпущены в январе, Гарри рассказал о физической драке со своим "заклятым врагом" братом в 2019 году и о том, почему он убеждал своего отца не жениться на королеве-консорте Камилле.

Ранее Фокус писал о том, что королевская семья искренне обрадовалась отсутствию Меган Маркл на коронации.