Королевская семья в восторге от того, что Меган Маркл не будет на коронации

Сообщается, что королевская семья не против того, чтобы жена принца Гарри пропустила коронацию в следующем месяце.

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Бывший репортер BBC и писатель Том Бауэр в интервью Page Six рассказал, что королевская семья "в восторге", что Меган Маркл не приедет вместе с принцем Гарри на коронацию короля Карла III.

"Я думаю, что все рады, что она не приедет", — сказал он.

"Они знали, что она не придет, убедившись, что ей сказали, что ей придется три раза сделать реверанс, что она не будет в центре внимания, что она не будет играть никакой роли во всем этом, и что, если она придет, их посадят в 54-й ряд сзади за колонной", — пошутил автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

После нескольких недель разговоров Букингемский дворец объявил, что принц Гарри сам примет участие в церемонии коронации своего отца.

"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая, — сообщил представитель дворца 12 апреля. — Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет".

Историческое событие приходится на тот же день, когда Арчи исполняется 4 года. Кроме того, инсайдер отметил, что слова Гарри и Меган о важности их семьи совпадают с их действиями.

"Они заботятся о своей семье, поэтому Меган останется [в Калифорнии], а Гарри будет поддерживать своего отца", — сказал он.

Напомним, король Карл III не пригласил на коронацию Сару Фергюсон.

Также Фокус писал об отношении британцев к отсутствию Меган Маркл на коронации Карла III.