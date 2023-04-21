Королівська сім'я у захваті від того, що Меган Маркл не буде на коронації
Повідомляється, що королівська родина не проти того, щоб дружина принца Гаррі пропустила коронацію наступного місяця.
Колишній репортер ВВС та письменник Том Бауер в інтерв'ю Page Six розповів, що королівська родина "в захваті", що Меган Маркл не приїде разом з принцом Гаррі на коронацію короля Карла III.
"Я думаю, що всі раді, що вона не приїде", — сказав він.
"Вони знали, що вона не прийде, переконавшись, що їй сказали, що їй доведеться три рази зробити реверанс, що вона не буде в центрі уваги, що вона не відіграватиме ніякої ролі у всьому цьому, і що, якщо вона прийде, їх посадять у 54-й ряд позаду за колоною", — пожартував автор книги "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами".
Після кількох тижнів розмов Букінгемський палац оголосив, що принц Гаррі сам візьме участь у церемонії коронації батька.
"Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня, — повідомив представник палацу 12 квітня. — Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет".
Історична подія посідає того ж дня, коли Арчі виповнюється 4 роки. Крім того, інсайдер зазначив, що слова Гаррі та Меган про важливість їхньої родини збігаються з їхніми діями.
"Вони піклуються про свою сім'ю, тому Меган залишиться [у Каліфорнії], а Гаррі підтримуватиме свого батька", — сказав він.
Нагадаємо, король Карл III не запросив на коронацію Сару Фергюсон.
Також Фокус писав про ставлення британців до відсутності Меган Маркл на коронації Карла III.