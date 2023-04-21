Королівська сім'я у захваті від того, що Меган Маркл не буде на коронації

Повідомляється, що королівська родина не проти того, щоб дружина принца Гаррі пропустила коронацію наступного місяця.

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Колишній репортер ВВС та письменник Том Бауер в інтерв'ю Page Six розповів, що королівська родина "в захваті", що Меган Маркл не приїде разом з принцом Гаррі на коронацію короля Карла III.

"Я думаю, що всі раді, що вона не приїде", — сказав він.

"Вони знали, що вона не прийде, переконавшись, що їй сказали, що їй доведеться три рази зробити реверанс, що вона не буде в центрі уваги, що вона не відіграватиме ніякої ролі у всьому цьому, і що, якщо вона прийде, їх посадять у 54-й ряд позаду за колоною", — пожартував автор книги "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Після кількох тижнів розмов Букінгемський палац оголосив, що принц Гаррі сам візьме участь у церемонії коронації батька.

"Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня, — повідомив представник палацу 12 квітня. — Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет".

Історична подія посідає того ж дня, коли Арчі виповнюється 4 роки. Крім того, інсайдер зазначив, що слова Гаррі та Меган про важливість їхньої родини збігаються з їхніми діями.

"Вони піклуються про свою сім'ю, тому Меган залишиться [у Каліфорнії], а Гаррі підтримуватиме свого батька", — сказав він.

Нагадаємо, король Карл III не запросив на коронацію Сару Фергюсон.

Також Фокус писав про ставлення британців до відсутності Меган Маркл на коронації Карла III.