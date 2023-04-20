Британці "радіють" відсутності Меган Маркл на коронації

Герцогиня Сассекська залишиться у Монтесіто з двома дітьми.

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Британці "радіють" тому, що Меган Маркл відхилила запрошення на майбутню коронацію Карла III. Про це пише New York Post.

Представник палацу підтвердив, що принц Гаррі відвідає захід 6 травня, а його дружина залишиться в Каліфорнії з двома дітьми.

Церемонія припадає на день народження сина королівської пари, принца Арчі, якому виповнюється 4 роки. Повідомляється, що суперечливий графік є причиною того, що герцогиня не приїде до Лондона.

Раніше Софі Елсворт критикувала невістку Карла ІІІ, стверджуючи, що вона "одержима тим, щоб бути в ЗМІ" і "домінувати в заголовках".

"Я не можу повірити, що ця жінка не піде, тому що вона одержима собою", — сказала Елсворт, стверджуючи, що британці "радіють", що колишня американська акторка буде "триматися подалі" від урочистостей.

Меган Маркл Фото: Скріншот

Елсворт додала, що це "гарне рішення", враховуючи те, як лондонці "зневажали" пару на ювілеї королеви у червні 2022 року.

Коронація відбудеться через кілька місяців після публікації мемуарів герцога Сассекського "Spare" і прем’єри невтішних документальних серіалів пари від "Netflix".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Instagram/sussexroyal

Нагадаємо, Меган Маркл вдає мученицю, пропускаючи коронацію батька принца Гаррі.

Також Фокус писав про ставлення Кейт Міддлтон та принца Вільяма до відсутності герцогині Сассекської на коронації.