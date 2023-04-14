Меган Маркл вдає "мученицю", пропускаючи коронацію, — експерт

Герцогиня Сассекська залишиться в Монтесіто зі своїми дітьми.

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Меган Маркл вдає "мученицю", пропускаючи коронацію Карла ІІІ. Про це пише Mirror.

У той час як деякі члени королівської родини, як повідомляється, відчувають полегшення, що герцогиня Сассекська пропускає майбутню коронацію британського монарха, один експерт вважає, що вона зробила цей крок, аби принести користь своєму власному бренду.

Королівська біографиня Інгрід Сьюард розповіла, що рішення Меган відмовитися від урочистостей означає, що вона може зобразити себе "мученицею", яку переслідувала монархія.

"Тепер Меган може зіграти мученицю, якщо їй заманеться", — сказала Сьюард про колишню американську акторку.

Крім того, експертка стверджує, що дружина принца Гаррі могла хвилюватися про те, що вона не займатиме достатньо помітного місця під час церемонії — те, що також могло негативно вплинути на її імідж.

Меган Маркл

"Для дівчини, яка галасує про те, який у неї столик у ресторані, було б жахливою образою не зайняти одне з перших місць на церемонії коронації", — додала Сьюард.

Хоча Маркл не прилетить до Великобританії на історичну подію, Букінгемський палац підтвердив, що принц Гаррі буде присутній на церемонії 6 травня 2023.

"Я підозрюю, що Меган була рушійною силою, яка переконала Гаррі відвідати захід", — припустила експертка.

Маркл залишається вдома в Монтесіто зі своїми дітьми, принцесою Лілібет і принцом Арчі; останньому виповниться 4 роки в день коронації монарха.

Незважаючи на те, що рішення пропустити церемонію, можливо, пішло на користь Маркл, Сьюард сказав, що найбільше не вистачатиме іменинника Арчі.

Принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Як шкода, що йому було відмовлено в цій можливості, як би важко не було його батькам", — вважає експертка.

Нагадаємо, чому король Карл ІІІ перестав відповідати на дзвінки принца Гаррі.

Також Фокус писав про ставлення Кейт Міддлтон та принца Вільяма до відсутності Меган Маркл на коронації.