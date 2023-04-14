Меган Маркл притворяется "мученицей", пропуская коронацию, — эксперт

Герцогиня Сассекская останется в Монтесито со своими детьми.

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Меган Маркл притворяется "мученицей", пропуская коронацию Карла III. Об этом пишет Mirror.

В то время как некоторые члены королевской семьи, как сообщается, ощущают облегчение, что герцогиня Сассекская пропускает будущую коронацию британского монарха, один эксперт считает, что она сделала этот шаг, чтобы принести пользу своему собственному бренду.

Королевская биограф Ингрид Сьюард рассказала, что решение Меган отказаться от торжеств означает, что она может изобразить себя "мученицей", которую преследовала монархия.

"Теперь Меган может сыграть мученицу, если ей вздумается", — сказала Сьюард о бывшей американской актрисе.

Кроме того, эксперт утверждает, что супруга принца Гарри могла волноваться о том, что она не будет занимать достаточно заметного места во время церемонии — то, что также могло негативно повлиять на ее имидж.

Меган Маркл

"Для девушки, которая кричит о том, какой у нее столик в ресторане, было бы ужасным оскорблением не занять одно из первых мест на церемонии коронации", — добавила Сьюард.

Хотя Маркл не прилетит в Великобританию на историческое событие, Букингемский дворец подтвердил, что принц Гарри будет присутствовать на церемонии 6 мая 2023 года.

"Я подозреваю, что Меган была движущей силой, убедившей Гарри посетить мероприятие", — предположила эксперт.

Маркл остается дома в Монтесито со своими детьми, принцессой Лилибет и принцем Арчи; последнему исполнится 4 года в день коронации монарха.

Несмотря на то, что решение пропустить церемонию, возможно, пошло на пользу Маркл, Сьюард сказала, что больше всего будет не хватать именинника Арчи.

Принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Как жаль, что ему было отказано в этой возможности, как бы тяжело ни было его родителям", — считает эксперт.

Напомним, почему король Карл III перестал отвечать на звонки принца Гарри.

Также Фокус писал об отношении Кейт Миддлтон и принца Уильяма к отсутствию Меган Маркл на коронации.